[{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bárhol előfordulhat vihar.","shortLead":"Bárhol előfordulhat vihar.","id":"20200515_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd6c336-f701-41f7-9879-880820f7ac89","keywords":null,"link":"/elet/20200515_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. május. 15. 07:24","title":"Zivatarveszély miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis Megállapodás. ","shortLead":"A nemzetközi partnerek bevonásával megoldódhatnak az Artemis-misszió pénzügyi gondjai. Az új partnerség neve: Artemis...","id":"20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd01d9d-8893-40cb-ad1c-e6e44b5e399f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_artemisz_egyezseg_targyalasok","timestamp":"2020. május. 15. 18:51","title":"Már tárgyal a NASA arról a nemzetközi egyezségről, amivel ismét embert repítenének a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánydöntés megjelenése előtt nem sokkal Orbán Viktor telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"A kormánydöntés megjelenése előtt nem sokkal Orbán Viktor telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20200516_59_milliardot_ad_a_kormany_arra_hogy_Hagyomanyos_Kinai_Orvoslas_Reszleg_epulhessen_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612f2de-1d2f-4c8e-9ccc-8ba5c63b02be","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_59_milliardot_ad_a_kormany_arra_hogy_Hagyomanyos_Kinai_Orvoslas_Reszleg_epulhessen_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2020. május. 16. 07:26","title":"5,9 milliárdot ad a kormány arra, hogy Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épülhessen a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197d50f0-2aac-49e2-ac86-cc17d9a80073","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május végén fontos küldetésre indul a Crew Dragon űrhajó, melynek tervezett misszióját virtuálisan már most, számítógépe vagy telefonja segítségével átélheti bárki.","shortLead":"Május végén fontos küldetésre indul a Crew Dragon űrhajó, melynek tervezett misszióját virtuálisan már most...","id":"20200514_crew_dragon_urhajo_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_majus_27_szimulator_spacex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=197d50f0-2aac-49e2-ac86-cc17d9a80073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488d6c5-5183-4185-ac73-f9e435dc9709","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_crew_dragon_urhajo_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_majus_27_szimulator_spacex","timestamp":"2020. május. 14. 12:03","title":"Nyissa meg a böngészőjében: ezen az oldalon beülhet Elon Musk űrhajójába és dokkolhat a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Az FDP-nek az egyik képviselője szólalt fel Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","id":"20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e499011-57e4-480e-82af-0b90bb3e392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4a0542-5812-4b88-9bf7-fede544d5717","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_A_nemet_parlamentig_jutott_a_gyulai_remhirterjeszto_ugye","timestamp":"2020. május. 14. 20:45","title":"A német parlamentig jutott a gyulai \"rémhírterjesztő\" ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám ez gyengeségüket is mutathatja, attól félnek, lőttek nekik, ha nem tudják megvédeni az embereket.","shortLead":"A Guardian brit lapban sorra veszik Orbán Viktort és társait, hogyan terjesztik ki hatalmukat a válsághelyzetben. Ám...","id":"20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3907c9-858c-4a77-8eb4-dde964c283d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e8828-5a46-4b87-a372-80e77325b33d","keywords":null,"link":"/360/20200516_lapszemle_guardian_rossz_fiuk","timestamp":"2020. május. 16. 10:00","title":"\"Az autokrata rossz fiúk a járvány leple alatt pusztíthatnak\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BKK mellett a Volánbusz járatain is használható a VoxPay nevű alkalmazás, amellyel mobilon is megválthatjuk a menetjegyünket.","shortLead":"A BKK mellett a Volánbusz járatain is használható a VoxPay nevű alkalmazás, amellyel mobilon is megválthatjuk...","id":"20200515_tomegkozlekedes_mobilfizetes_voxpay_menetjegy_bkk_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb35800e-5ba6-4711-8ef5-e67b9dda0e9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_tomegkozlekedes_mobilfizetes_voxpay_menetjegy_bkk_volanbusz","timestamp":"2020. május. 15. 18:23","title":"Gyakran utazik tömegközlekedéssel? Ezzel az appal is vehet rá jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]