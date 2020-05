Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","shortLead":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","id":"20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275f5157-7d75-48b6-9e71-ccb3317bd019","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 15. 13:41","title":"Távolságkalap segíti a felelős újranyitást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","shortLead":"Az óvodák június 2-án nyitnak majd, az önkormányzat a létszámkorlátozás felülvizsgálatát kérte a kormánytól. ","id":"20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4e778c-69ac-4821-89b6-26c48f94db31","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_ujpest_ujranyitja_a_jatszotereket","timestamp":"2020. május. 14. 18:01","title":"Újranyitja a játszótereket Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok az olyan videó, amelyben félrevezetik a nézőket.","shortLead":"A jelek szerint hiába próbálja a YouTube elejét venni a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatásnak, még mindig sok...","id":"20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5d4c3-f06d-4080-84c9-c6fcf39af9a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_youtube_koronavirus_nezettseg_alhirek_felretajekoztatas","timestamp":"2020. május. 14. 19:23","title":"Ön is látta YouTube-on? Milliók nézik a félrevezető koronavírusos videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","shortLead":"Abban is megállapodtak, hogy a kormány mindenképp kifizeti a bajor autógyárnak az állami támogatást.","id":"20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed657fe-eba0-4e7a-b947-1e70a7a12c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2414b791-96ba-4e49-9a95-eac30606df19","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Atadta_a_kormany_a_BMWnek_a_debreceni_gyar_teruletet","timestamp":"2020. május. 15. 11:02","title":"Átadta a kormány a BMW-nek a debreceni gyár területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069baa11-22fc-4e4c-ad90-f487fa712d13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hell Miksa, korának egyik leghíresebb csillagásza számos fiatal magyar tudós oktatója volt. Legfontosabb megállapítását többen kétségbe vonták – később a mérések őt igazolták.","shortLead":"Hell Miksa, korának egyik leghíresebb csillagásza számos fiatal magyar tudós oktatója volt. Legfontosabb megállapítását...","id":"20200515_maximilian_holl_hell_miksa_1720_nap_fold_tavolsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=069baa11-22fc-4e4c-ad90-f487fa712d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822757d2-0ed4-4a0e-b591-cbf1977dccda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_maximilian_holl_hell_miksa_1720_nap_fold_tavolsag","timestamp":"2020. május. 15. 09:33","title":"300 éve született Hell Miksa, aki először számította ki helyesen a Nap–Föld távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki képviselő érdeklődött a miértről, az államtitkár szerint csak akadályozzák a munkáját. ","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelésben literenként 10 ezer forintos áron kapható a benzinkutakon a Mol Hygil. Két ellenzéki...","id":"20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34eafdf2-128e-4337-9818-aac354c0bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aacd15-5adc-4cbd-adeb-3e40f1356a26","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_mol_hygil_ne_akadalyozzanak","timestamp":"2020. május. 15. 15:41","title":" Arról érdeklődtek ellenzéki képviselők, miért drága a Mol kézfertőtlenítője – nem erőltette túl a választ az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","shortLead":"Ennél valójában jóval többen fertőződhettek meg.\r

","id":"20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22056c3c-172d-4b58-908c-531f8de8ef12","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_koronavirus_jarvany_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 15. 07:50","title":"Közelít a 4,5 millióhoz az igazolt koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]