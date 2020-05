Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","shortLead":"Többnapos programsorozatot ígér a Magyar Turisztikai Ügynökség.","id":"20200516_Europa_legnagyobb_tuzijateka_lehet_Budapesten_augusztus_20an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ac1419-c151-416f-af24-7d9c4c82601e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da0710e-92e0-463e-889b-09f97249504b","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Europa_legnagyobb_tuzijateka_lehet_Budapesten_augusztus_20an","timestamp":"2020. május. 16. 08:59","title":"Európa legnagyobb tűzijátéka lehet Budapesten augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","shortLead":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","id":"202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ddafa2-b0fc-4573-9484-b207c3423a24","keywords":null,"link":"/360/202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","timestamp":"2020. május. 16. 08:30","title":"Matolcsy unokatestvérei sörgyáruk mellé vettek egy mulatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester szerint 30 év gyakorlatától nehéz eltérni egy világjárvány idején is, ezért gyökeres változásokra lenne szükség a politikában. A pandémia után szeretne egy nagy ünnepséget a kerületben, mert szerinte mindent megérdemelnek az ott lakók – vallja Baranyi. ","shortLead":"Márciusban még mutatkozott együttműködés a kormány és az önkormányzatok között, aztán visszatért a vagdalkozás – mondja...","id":"20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f5c240-a103-4278-893b-4af310a2bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75904912-34ee-4027-929a-2294f87d6189","keywords":null,"link":"/360/20200515_Baranyi_Krisztina_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 15. 17:00","title":"Baranyi Krisztina a Home office-ban: \"Egy teljes politikai garnitúrát kellene lecserélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre az összeesküvés-elméletek híveinél, akik szerint Bill Gates majd a védőoltással szeretne chipet juttatni a világ polgárainak vérébe.","shortLead":"Biotechnológiai kutatási célból gyűjti fertőzöttek vérét a Microsoft. Szinte biztos, hogy ez olaj a tűzre...","id":"20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f8f49c-7173-4eaf-ac31-171a788c6233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71223e5e-b21d-48bc-b290-8063e670ab22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_adaptive_biotechnologia_koronavirus_fertozottek_vere_vervizsgalat_immunerace_kutatas","timestamp":"2020. május. 16. 08:03","title":"Felvásárolja a koronavírusos betegek vérét a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","shortLead":"Egy készülő szabályozás szerint nyilvános helyeken az arcot is el kell fedni, és kesztyűt is kell húzni.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b0f3-e31b-4847-a371-993c81eba9c3","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_szerbia_maszk_kesztyu","timestamp":"2020. május. 16. 10:51","title":"Bírság járhat Szerbiában annak, aki nem visel maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült, az országban rendszerszintű doppingolás folyt.","shortLead":"A sportági világszövetség 2015 novemberében tiltotta el az oroszokat a nemzetközi versenyektől, mivel kiderült...","id":"20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b606bbb3-241f-4ec6-839b-8bc65ee9f8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9838c385-4c21-4c13-8e52-a0693550f087","keywords":null,"link":"/sport/20200517_orosz_atleta_dopping_semleges_olimpia","timestamp":"2020. május. 17. 14:34","title":"Csak három orosz atlétának engedélyezték, hogy semleges színekben indulhasson az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klub közölte a játékos halálhírét.","shortLead":"A klub közölte a játékos halálhírét.","id":"20200515_37_evesen_meghalt_a_Vasas_korabbi_vizilabdazoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c783c6d-4375-4d2c-949a-04796e7ae69c","keywords":null,"link":"/elet/20200515_37_evesen_meghalt_a_Vasas_korabbi_vizilabdazoja","timestamp":"2020. május. 15. 20:15","title":"37 évesen meghalt a Vasas korábbi vízilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]