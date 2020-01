Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc megyére, valamint Budapestre vonatkozik.","shortLead":"Nyolc megyére, valamint Budapestre vonatkozik.","id":"20200108_onos_eso_figyelmeztetes_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1ce69-bad3-4694-b9d3-98d77c935c86","keywords":null,"link":"/elet/20200108_onos_eso_figyelmeztetes_csutortok","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Ónos eső miatt adtak ki figyelmeztetést reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f893859-31c3-4f4c-b159-f182f5eff158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES-en általában technológiai újdonságokat ismerhet meg a közönség, most viszont egy szokatlan előadó is feltűnt a többi között: a Disney jött, hogy az Avatar 2-ről meséljen.","shortLead":"A Las Vegas-i CES-en általában technológiai újdonságokat ismerhet meg a közönség, most viszont egy szokatlan előadó is...","id":"20200107_avatar_2_james_cameron_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f893859-31c3-4f4c-b159-f182f5eff158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0977b421-1b7e-42e9-921e-84bd2e023910","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_avatar_2_james_cameron_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 19:33","title":"Képek jöttek az Avatar 2-ből, úgy tűnik, egy technikai csoda van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben.","shortLead":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es...","id":"20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4394e-4c13-4f74-8705-4f8530212357","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","timestamp":"2020. január. 09. 06:30","title":"Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","shortLead":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","id":"20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1bd934-e2ba-4180-a26c-e331071e0b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","timestamp":"2020. január. 07. 20:58","title":"Orbán Kaczynskivel tárgyalt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban lezuhant ukrán utasszállító látható, még a földbe csapódás előtt. Jordániai lapértesülések szerint a gépet lelőhették.","shortLead":"Több kép és egy videó is megjelent az interneten, amelyeken terjesztőik szerint a magyar idő szerint szerda hajnalban...","id":"20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=977858a5-2aa2-4a6c-b537-97076cd70281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac2b948-d32e-4333-8470-7d238e384c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_ukran_utasszallito_lezuhant_iran","timestamp":"2020. január. 08. 10:40","title":"Videón, ahogy az ukrán utasszállító 176 emberrel a fedélzetén lezuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet a Samsung hozta el, a neve: Ballie.","shortLead":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet...","id":"20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bd90b6-bc90-493e-86b3-0cd3719c9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 11:03","title":"A Samsung csinált egy robotot, amellyel szerintük könnyebb lesz az életünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","shortLead":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","id":"20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5b2024-eacc-4d6c-b8e4-f1a4f98369fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 07. 19:46","title":"Furcsa grafikával magyarázza az egészségügyre költött pénzeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra.","shortLead":"Irán korábban egy tucat ballisztikus rakétát lőtt ki az amerikai erők által használt két iraki támaszpontra.","id":"20200108_Washington_megtiltotta_a_legikozlekedest_az_iraki_az_irani_legterben_es_az_Oboltersegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86069b73-0fb1-4cf1-95e2-18c0587e30d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Washington_megtiltotta_a_legikozlekedest_az_iraki_az_irani_legterben_es_az_Oboltersegben","timestamp":"2020. január. 08. 05:49","title":"Washington megtiltotta a légiközlekedést az iraki, az iráni légtérben és az Öböl-térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]