[{"available":true,"c_guid":"127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","shortLead":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

\r

","id":"20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d718f5e3-3ef5-4165-ac46-5f30bfe4b46e","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Holtan_talaltak_otthonaban_Izrael_kinai_nagykovetet","timestamp":"2020. május. 17. 12:12","title":"Holtan találták otthonában Kína izraeli nagykövetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca4f2c1-c58c-4b78-8a09-a606340ae00c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A légiakrobata kötelék országjárásra indult, hogy így tartsák a lelket az emberekben a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"A légiakrobata kötelék országjárásra indult, hogy így tartsák a lelket az emberekben a koronavírus-járvány idején.","id":"20200518_Lezuhant_a_kanadai_legiero_egyik_gepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca4f2c1-c58c-4b78-8a09-a606340ae00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb995653-fe74-46ec-ae28-27d6ef6051c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_Lezuhant_a_kanadai_legiero_egyik_gepe","timestamp":"2020. május. 18. 05:22","title":"Lezuhant a kanadai légierő egyik gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","shortLead":"A párt szerint teljes zöld fordulatra van szükség.","id":"20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d305ef-d90b-4d48-8e85-27229b7ef085","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_lmp_kozmunka_zold_programok_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 16. 20:15","title":"Bemondta az LMP, hogyan lehetne ezernyi új munkahelyet teremteni Magyarországon, hogy a környezetet is védjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249e0ae-c366-4109-ba35-80e2e2743377","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A televíziós sorozatból ismert nyomozó által használt típus nagyon ritka, de most épp új gazdára vár egy kiváló állapotú példány.","shortLead":"A televíziós sorozatból ismert nyomozó által használt típus nagyon ritka, de most épp új gazdára vár egy kiváló...","id":"20200517_columbo_is_elismeroen_csettintene_ennek_az_elado_regi_voros_peugeot_403_kabrionak_a_lattan_peter_falk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1249e0ae-c366-4109-ba35-80e2e2743377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261a5502-109a-4c65-b17a-63992cbedc54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_columbo_is_elismeroen_csettintene_ennek_az_elado_regi_voros_peugeot_403_kabrionak_a_lattan_peter_falk","timestamp":"2020. május. 17. 06:41","title":"Columbo is elismerően csettintene ennek az eladó régi vörös Peugeot kabriónak a láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami az észak-koreaiak párkapcsolati és szexuális életét illeti, az tele van elhallgatásokkal és tabukkal. Mi a helyzet a fiatalok szexuális felvilágosításával? Jelen vannak-e az országban a felnőtt tartalmak? Mi vár arra, aki közel merészkedik a pornográfiához? Erről szól sorozatunk hatodik része. ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=790cc08c-05a7-4fe8-8533-25c3c7d0f756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb82f-c0d0-48a5-a7b4-7913f89a9c41","keywords":null,"link":"/360/20200516_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_6_resz__Csempeszett_pornografia_es_mas_tabuk","timestamp":"2020. május. 16. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 6. rész – Csempészett pornográfia és más tabuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","shortLead":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","id":"20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d447172a-eebc-48f3-8ebd-f257f4feeaa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 18. 08:33","title":"Mégsem mondott el mindent az UFO-videókról a Pentagon, most újabb infók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig a halogatással egyenlő - mutat rá Erin Rooney Doland író és előadó, a tudatosan egyszerű életmód egy képviselője. Ezért aztán meg kell tanulnunk alkotni a káosz kellős közepén is.","shortLead":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig...","id":"20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35c51c-f0a8-4667-b52b-5d330f0dd906","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","timestamp":"2020. május. 17. 19:15","title":"Hogyan alkossunk a káosz kellős közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz engedélyezett.\r

","shortLead":"A városnak ezeket a részeit átadják a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak. A behajtás csak a buszoknak lesz...","id":"20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d511079a-bf94-4d8f-be91-f4e766e93c88","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_koronavirus_jarvany_london_automentes_terulet","timestamp":"2020. május. 16. 21:52","title":"Autómentes lesz a londoni belváros egy része a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]