[{"available":true,"c_guid":"b04b1502-d472-45df-a88d-76715d7a8690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyelvtanban jeleskedő mesterséges intelligencia nemcsak a kitalált szavakat ontja magából, de jól meg is tudja magyarázni, hogy mit jelentenek.","shortLead":"A nyelvtanban jeleskedő mesterséges intelligencia nemcsak a kitalált szavakat ontja magából, de jól meg is tudja...","id":"20200518_thomas_dimson_mesterseges_intelligencia_this_word_does_no_exist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b04b1502-d472-45df-a88d-76715d7a8690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35404b7-6ee6-43ee-a10f-493e7a3a05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_thomas_dimson_mesterseges_intelligencia_this_word_does_no_exist","timestamp":"2020. május. 18. 09:33","title":"Csináltak egy weboldalt, ahol olyan ügyesen hazudik a mesterséges intelligencia, hogy még hihető is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ államainak az ENSZ által összeállított 2019-es fejlettségi listáján. ","shortLead":"Magyarország a 43–44. helyen végzett, holtversenyben egy délkelet-ázsiai miniállammal, a Brunei Szultánsággal a világ...","id":"202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af09489d-a051-4672-83c5-404fd7191fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fad2ac-33eb-428c-98a0-32d4119ad9b4","keywords":null,"link":"/360/202020_nemzetkozi_fejlettsegi_rangsor_kozelebb_oroszorszaghoz_mint_avisegradiakhoz","timestamp":"2020. május. 19. 13:00","title":"Közelebb vagyunk Oroszországhoz, mint a visegrádiakhoz az ENSZ fejlettségi rangsorában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cc9972-0a5e-4b9e-9b49-9392d72a9ea7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A halhatatlan Rockenbauer Pálnak is emléket állítanak.","shortLead":"A halhatatlan Rockenbauer Pálnak is emléket állítanak.","id":"20200518_Ingyen_nezheto_a_film_amely_a_Masfelmillio_lepes_Magyarorszagon_elott_tiszteleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cc9972-0a5e-4b9e-9b49-9392d72a9ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574779b8-7a21-4266-9f77-4c1154ec197f","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Ingyen_nezheto_a_film_amely_a_Masfelmillio_lepes_Magyarorszagon_elott_tiszteleg","timestamp":"2020. május. 18. 11:32","title":"Ingyen nézhető a film, amely a Másfélmillió lépés Magyarországon előtt tiszteleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk klinikai, vagyis embereken végzett tesztje.","shortLead":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk...","id":"20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea11e2-9777-4204-ac02-e2b2e60718df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","timestamp":"2020. május. 18. 16:03","title":"Ígéretes eredményeket hozott egy amerikai koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat kényszerszabadságoltak is.","shortLead":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat...","id":"20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681495e2-2008-4c62-a0a3-8c0d498efb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","timestamp":"2020. május. 18. 07:42","title":"Harmadával is kevesebbet kereshetnek a járvány alatt az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb részét. Állítják: hosszú időn át is hatásos.","shortLead":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb...","id":"20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f501c670-cbf3-4b1e-a199-ab9c2e1450b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","timestamp":"2020. május. 18. 17:59","title":"Elkészült a fertőtlenítő, ami hosszabb időn át véd a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]