Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből érinti. A hvg.hu felméréséből kiderül, olvasóink mekkora hányada veszítette el az állását, hányan küzdenek napi szinten szorongással, de arról is megkérdeztük őket, mit gondolnak a veszélyhelyzetben meghozott intézkedésekről. A hvg.hu nagy karanténkérdőívének első értékelése.","shortLead":"Magyarországon néhány ezer fertőzöttet tartanak nyilván, ám a koronavírus-járvány a társadalom egészét testközelből...","id":"20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a22281-049f-4fb6-ada6-669b3ab00032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e074fee-a8ca-4cd2-b0fc-63b4e45cd9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_karanten_kerdoiv_ertekeles","timestamp":"2020. május. 18. 06:30","title":"Bezárkóztak, szorongtak, kicsit híztak, kicsit szegényebbek lettek – így élték meg olvasóink a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","shortLead":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","id":"202020_mergezo_kontenerek_gazimport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f730c-0752-4b16-b561-cf4f8ccb56e5","keywords":null,"link":"/360/202020_mergezo_kontenerek_gazimport","timestamp":"2020. május. 18. 12:00","title":"Jobb, ha vigyáz a frissen importált termékek kinyitásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71607bc8-c044-45b5-868c-007e6d15a282","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Felmerült, hogy valamilyen formában az iskolai alsó tagozatoknak június első két hetében vissza lehetne térniük az offline oktatásra. Bécsben már kinyitottak az iskolák, nálunk is szólnak pedagógiai érvek e mellett. Kérdés, erősebbek-e ezek, mint a fertőzés megállítása.","shortLead":"Felmerült, hogy valamilyen formában az iskolai alsó tagozatoknak június első két hetében vissza lehetne térniük...","id":"20200519_Vissza_az_iskolaba_ket_hetre_Miert_volna_ez_jo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71607bc8-c044-45b5-868c-007e6d15a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a2b214-87d4-484e-9a06-57d510e36bae","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Vissza_az_iskolaba_ket_hetre_Miert_volna_ez_jo","timestamp":"2020. május. 19. 11:20","title":"Vissza az iskolába két hétre? Miért volna ez jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több a megbetegedések száma, júniusban el is fogadják.","shortLead":"A felhatalmazási törvény végét elhozó jogszabálytervezetet jövő héten benyújthatják. Ha nem lesz hirtelen több...","id":"20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7611ac82-344c-49c9-9497-c095f5c6e38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffbe13-c008-4a79-b1b8-f96de98bdebf","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_gulyas_kulonleges_jogrend_vege","timestamp":"2020. május. 18. 08:41","title":"Gulyás: Május 26-án nyújthatják be a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember beszélt viszonyáról a különleges helyzethez. Megszólaltak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői, jobboldaliak és baloldaliak egyaránt. Magánélet, egészség, politika, művészet, humor - M. Kiss Csaba sorozatzáró összefoglalóját látják.","shortLead":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember...","id":"20200519_Home_office_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecbac34-e661-498b-ad98-d6398b049b5c","keywords":null,"link":"/360/20200519_Home_office_osszefoglalo","timestamp":"2020. május. 19. 17:55","title":"Home office: Így élték meg ők, 53-an a karantén a 8 hetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","shortLead":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","id":"20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e1b0c-2f61-4d43-b42a-09337df6f963","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","timestamp":"2020. május. 18. 12:26","title":"Guminőkkel pótolták a nézőket az FC Szöul meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat kényszerszabadságoltak is.","shortLead":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat...","id":"20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681495e2-2008-4c62-a0a3-8c0d498efb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","timestamp":"2020. május. 18. 07:42","title":"Harmadával is kevesebbet kereshetnek a járvány alatt az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]