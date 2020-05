Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint 2020 sorsfordító évnek tekinthető.","id":"20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4b8184-7fff-42a4-b5bd-258c554228d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886c699-287a-4294-a673-4c404c22a676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_matolcsy_gyorgy_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. május. 18. 17:23","title":"Matolcsy: Ahogy 1956-ban, úgy 2020-ban is új irányt vettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább egyszer álmatlanság gyötri.","shortLead":"A kutatásban részt vett gyerekek közül minden negyedik arról számolt be, hogy gyakran ingerült és hetente legalább...","id":"20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=282f02f2-2b99-4de6-9c0b-3a02a11eef75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35090481-fc4f-4c97-91ce-d90cdce1f0e8","keywords":null,"link":"/elet/20200519_mentalis_problema_betegseg_almatlansag_gyerek_europa_who","timestamp":"2020. május. 19. 05:34","title":"Egyre több az olyan gyerek Európában, aki mentális problémákkal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","shortLead":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","id":"20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a7452-faa7-4a28-9d79-6095daf46c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. május. 18. 15:52","title":"Feloszlatta magát a horvát parlament, előrehozott választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig a halogatással egyenlő - mutat rá Erin Rooney Doland író és előadó, a tudatosan egyszerű életmód egy képviselője. Ezért aztán meg kell tanulnunk alkotni a káosz kellős közepén is.","shortLead":"Az alkotás körülményei ritkán ideálisak, és kivárni, hogy minden körülmény ideális legyen, csaknem mindig...","id":"20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe35c51c-f0a8-4667-b52b-5d330f0dd906","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200517_Hogyan_alkossunk_a_kaoszban","timestamp":"2020. május. 17. 19:15","title":"Hogyan alkossunk a káosz kellős közepén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3ce2d2-44f5-4d81-88e5-9398311cb71d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a családja jelentette be. ","shortLead":"A hírt a családja jelentette be. ","id":"20200518_Meghalt_Michel_Piccoli_francia_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3ce2d2-44f5-4d81-88e5-9398311cb71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295a0a96-5838-443b-9b17-01e7d4c683ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200518_Meghalt_Michel_Piccoli_francia_szinesz","timestamp":"2020. május. 18. 14:29","title":"Meghalt Michel Piccoli francia színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. ","shortLead":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot...","id":"20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16371fa8-96b3-4db5-96f5-89538e7e50d5","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","timestamp":"2020. május. 19. 07:30","title":"\"Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt ügyesen reagálni a „lebukásra”.","shortLead":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt...","id":"20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e5476-f64c-4bbc-b8ff-d55fb50b98a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","timestamp":"2020. május. 18. 12:33","title":"A lehető legrosszabbul reagált a Xiaomi-vezér, miután lebukott egy iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]