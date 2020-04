Bár az igen jól futó AirPods termékéből már kétféle változat is kapható, az Apple további két füles fejlesztését is kilátásba helyezte – írta a PhoneArena. A lap egy Jon Prosser nevű szivárogtatóra hivatkozva számolt be erről. Prosser tudni véli, hogy az amerikai cég egy AirPods X, illetve egy Over-Ear Headphones nevű újdonságon dolgozik, melyek igen különbözőek.

Az AirPods X-et kifejezetten sportolóknak fejleszti az Apple, hogy erőteljesebb mozgás közben se essen ki a fülből. Ehhez egyébként kábel is jár majd a hírek szerint, de a füles maga ugyanúgy vezeték nélküli lesz. Az Over-Ear nevű termék fejhallgatónak tűnik, és a prémium kategóriába illik, ennélfogva az ára is sokkal magasabb lehet.

Prosser ezzel kapcsolatban 350 dolláros vételárat valószínűsít, ami mindenféle sarcok nélkül, egyszerű átváltással is 115 ezer forintot takar. (Ezért a pénzért már egy olcsóbb androidos telefon is vásárolható, áfásítás után főleg. Sőt: ilyesmi összegért készül maga az Apple is piacra dobni egy új iPhone-t.) A sportolóknak szánt fülesért 200 dollárt, kb. 66 ezer forintot kérhetnek a szivárogtató szerint. Ez utóbbi termék tehát olyan árszinten kezdhet majd hódításba, mint a most kapható AirPods. (A Pro kiadás 100 ezer forintot kóstál, de ne feledjük, az zajszűréssel is rendelkezik.)

Ami azt illeti, Prosser igen biztos az információjában, és azt sem titkolta, mikor állhat elő a cég az új termékekkel. A szivárogtató úgy vélekedett, hogy a sportolóknak kitalált eszköz érkezik majd hamarabb, ezt ugyanis már az idei fejlesztői konferencián, a WWDC 2020-on leleplezi a cég. A drágábbik szeptember/október környékén várható, akkortájt, amikor az új iPhone-ok is bemutatkoznak.

