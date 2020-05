Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","shortLead":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","id":"20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bdf211-aa71-41dd-8af3-f7b8d2547013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","timestamp":"2020. május. 19. 08:58","title":"Úgy tűnik, nem fertőz, akinek gyógyulása után is pozitív a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a repedés jelei. ","shortLead":"A 37 szerelvényből 18-nál már látszanak a repedés jelei. ","id":"20200519_orosz_metro_balesetveszelyes_inverter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5ceb6-f038-49e3-a08d-a3b2edcc5a66","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orosz_metro_balesetveszelyes_inverter","timestamp":"2020. május. 19. 16:13","title":"Újabb hibát találtak a felújított orosz metrókocsikon, bármikor leszakadhat egy mázsás láda az aljukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok és Kína is a határozat mellett van.","id":"20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6690df4-6f7a-44e5-bf5c-243e49ae70b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec079701-08b8-4392-b35a-fd603a4b0f56","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_fuggetlen_vizsgalat_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 15:36","title":"Független vizsgálat indul a WHO szerepének tisztázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce63013f-7ed5-47e9-a545-a0aae60a0753","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek tömeg/teljesítmény arányú új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A remek tömeg/teljesítmény arányú új roadster komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20200520_75_literes_motor_a_kicsi_es_konnyu_uj_shelby_cobraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce63013f-7ed5-47e9-a545-a0aae60a0753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc784ad-edb8-46df-9a38-ba114ee1ccc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_75_literes_motor_a_kicsi_es_konnyu_uj_shelby_cobraban","timestamp":"2020. május. 20. 11:21","title":"7,5 literes motor a kicsi és könnyű új Shelby Cobrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte a felvételeket, hogy az egészet egy hárompercnyi kisfilmbe sűrítse.","shortLead":"A látványosabb timelapse videókhoz igen sok türelemre van szükség. Egy dán fotós három éven keresztül gyűjtötte...","id":"20200519_timelapse_video_evszakok_dania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e7cb05-603d-4ffc-b39d-cc555d146555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b79c829-267a-40a3-9823-b73ac1adb828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_timelapse_video_evszakok_dania","timestamp":"2020. május. 19. 09:03","title":"36 hónapot szánt rá egy dán fotós, hogy elkészítse ezt a 3 perces videót – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd7ca56-a35b-4d95-bb94-442919692402","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A sevillai La Gitana Loca az első olyan söröző Spanyolországban, ahol egy robot méri az italokat. \r

\r

","shortLead":"A sevillai La Gitana Loca az első olyan söröző Spanyolországban, ahol egy robot méri az italokat. \r

\r

","id":"20200520_Robotcsapos_a_sorbarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd7ca56-a35b-4d95-bb94-442919692402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cd69bd-dc2c-4f48-9899-87a10c9e4085","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Robotcsapos_a_sorbarban","timestamp":"2020. május. 20. 14:05","title":"Mit szólna ahhoz, ha egy robot csapolná a sörét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új fertőzöttek száma dupla annyival emelkedett kedden, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az új fertőzöttek száma dupla annyival emelkedett kedden, mint egy nappal korábban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db063236-a9b1-40b2-8770-e1a8f93ce65d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 20. 07:17","title":"Három ember elhunyt, 42-nél igazolták a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]