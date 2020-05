Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kelepcébe kerültek a hazai utazási irodák: ügyfeleik értelemszerűen visszakérnék a korábban befizetett és elmaradt utak árát, hiszen bizonytalan, mikor lehet egyáltalán utazni. Az irodák azonban azt a pénzt már továbbutalták a szolgáltatóknak. Míg számos EU-tagállam rugalmasnak bizonyult abban, hogy segítsen a súlyos likviditási gondokkal küzdő utazási irodákon, a magyar kormány még nem hozott ilyen döntést, pedig az EU is megengedi, hogy eltérjenek az uniós szabályoktól.

Életmentő szabálymódosításra várnak az utazási irodák

Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.

Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket

A kanadai adatvédelmi hatóság szerint a felhasználók azt gondolhatták, hogy az adatvédelmi beállításokkal a Facebook nem adja ki a személyes adataikat, ám nem ez történt.

Újabb bírságot kapott a Facebook, mert félrevezették a felhasználókat

Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.

Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról

Ismét, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. R.","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3628db9c-aba4-4adf-89ab-559740506247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert, hogy a paralimpiai sportolók modern high-tech protéziseikkel már a legjobb atléták gyorsaságát is megközelítik. Amerikai robotikakutatók legújabb találmányával azonban még ennél is többre lehetnek képesek. Hogyan futhatnánk 50%-kal gyorsabban?

A kórház szerint az extra magas óradíjat csökkentették kiemelten magasra.

Csökkentette a Szent János Kórház a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját

N. régóta bizalmi viszonyt ápol a miniszterrel és családjával.

Kiderült, ki a Rogán Antal ingatlanügyeinél megjelenő N. András

A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők örömét.

Végzősök, figyelem: most bárki fotójat magával viszi a SpaceX a Nemzetközi Űrállomásra