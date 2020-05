Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","shortLead":"A Samsung új, Isocell GN1 nevű mobilkamerás érzékelője 50 megapixeles, de fotós képességeit nem csak ez határozza meg.","id":"20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4532f558-2297-4750-8530-a73ebafe9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2029bc4e-cf6c-4dbe-a019-20b1ec0c839c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_samsung_isocell_gn1_50_megapixeles_szenzor","timestamp":"2020. május. 19. 15:43","title":"A DSLR fényképezőgépekével vetekszik a Samsung új mobilos szenzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","shortLead":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","id":"20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4feff161-a2ca-4fea-bddf-974654e03f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. május. 21. 05:51","title":"Közel 95 ezren haltak már meg koronavírusban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt a pozíciójában. A HVG pár héttel az esemény után, 1990 novemberében készített portréinterjút Nagy Sándorral. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"A rendszerváltást szakszervezeti főnökként megélő politikus gyakorlatilag a taxisblokádnak köszönhette, hogy maradt...","id":"20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e108b35-39b0-463f-a1cc-8caac387dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e05ae5-474f-4786-88c2-914b32ca2987","keywords":null,"link":"/360/20200520_Rendszervaltok30__Nagy_Sandor_mszosz_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 20. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Nagy Sándor: Kádári módon sakkoztak a káderekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","shortLead":"Személyesen is találkozni akar a G7 csoport csúcsértekezletén az állam-, illetve kormányfőkkel Camp Davidben.","id":"20200520_trump_g7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d8e95a8-53df-46e6-ada6-3db085ae391b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2acae1f3-406e-41c9-819a-0a89691bdd01","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_trump_g7","timestamp":"2020. május. 20. 21:50","title":"Trump már annyira optimista, hogy igazi G7-csúcsot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]