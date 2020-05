Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","shortLead":"Jelenleg nincs behozatali vám az EU-ban gyártott autókra a szigetországban.","id":"20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a32d960a-937d-407a-8b7f-07128cd10bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfda725-fccd-45e9-9c5c-192c3fd48ae9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Kulonado_lehet_az_europai_autokra_a_briteknel","timestamp":"2020. május. 20. 13:11","title":"A briteknél érik a vám bevezetése az uniós autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","shortLead":"A New York Times publicistája, Ross Douthat elmagyarázza, miért nem mondható Trump Orbán legjobb amerikai tanítványának.","id":"20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76786f80-6d3b-43e5-8101-69927e11742a","keywords":null,"link":"/360/20200520_orban_trump_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. május. 20. 08:30","title":"\"Orbán agresszív vezető, Trump csak egy bohóc\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc140c58-47ac-4e11-b5e0-16333b1c195b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a Windows 10-hez készült új, modern terminálalkalmazás stabil verziója. A segédprogramot a parancssori műveletekhez értők fogják értékelni.","shortLead":"Elérhetővé vált a Windows 10-hez készült új, modern terminálalkalmazás stabil verziója. A segédprogramot a parancssori...","id":"20200521_microsoft_windows_10_terminal_letoltes_parancssor_segedprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc140c58-47ac-4e11-b5e0-16333b1c195b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d6279a-6e8c-4767-9995-323fac6f21e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_windows_10_terminal_letoltes_parancssor_segedprogram","timestamp":"2020. május. 21. 15:23","title":"Most letölthet egy értékes segédprogramot a Windows 10-hez, ingyen adja a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat kitolná a kötelező nyilvántartásba vételük határidejét.","shortLead":"Egy törvényjavaslat kitolná a kötelező nyilvántartásba vételük határidejét.","id":"20200521_kutfuras_engedely_nelkul_furt_kut_kutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76cae96-a25e-4432-8230-017b077ff9f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_kutfuras_engedely_nelkul_furt_kut_kutak","timestamp":"2020. május. 21. 16:37","title":"Megint örülhetnek, akiknek engedély nélkül fúrt kútjuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","shortLead":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","id":"20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ce2d6-c3b9-4940-9ba4-284944ac0855","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2020. május. 20. 18:31","title":"Orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","shortLead":"Árbevételét és eredményességét is növelte a vállalat.","id":"20200520_4ig_jaszai_gellert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443c8fb-fb29-4dd2-9c1c-9986f06ae75c","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_4ig_jaszai_gellert","timestamp":"2020. május. 20. 11:20","title":"Nagyot nőtt a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében visszavonta.","shortLead":"Az erről szóló törvényjavaslatot – ahelyett, hogy az Országgyűlés elé került volna – Semjén Zsolt a kormány nevében...","id":"20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf7c373-dc0a-46e0-8ada-c1fe7e44f816","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_Visszavonta_a_kormany_a_sajat_javaslatat_az_egyszer_hasznalatos_muanyagok_betiltasarol","timestamp":"2020. május. 19. 18:37","title":"Visszavonta a kormány a saját javaslatát az egyszer használatos műanyagok betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak a szabadban. A Városligetben riportunk alapján sokan örültek a kijárási korlátozás eltörlésének.","shortLead":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak...","id":"20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe18cb-0582-4de5-9c6b-23ae02fec25d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","timestamp":"2020. május. 19. 20:00","title":"\"Most ültünk le először egymás mellett ilyen közel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]