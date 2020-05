Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","shortLead":"Meglépték a svédek, amit már egy ideje beígértek.","id":"20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c21ce040-ca36-4d39-b986-173517696593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55cca34-b9df-4333-9a4a-9bb73f91a792","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Mostantol_minden_uj_Volvo_maximum_180_kmhval_megy","timestamp":"2020. május. 20. 16:06","title":"Mostantól minden új Volvo maximum 180 km/h-val megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","shortLead":"18 államban legalább 10 százalékkal emelkedett az új fertőzöttek aránya.","id":"20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4feff161-a2ca-4fea-bddf-974654e03f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. május. 21. 05:51","title":"Közel 95 ezren haltak már meg koronavírusban az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","shortLead":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","id":"20200521_Mount_Everest_Katmandu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f5223-a749-43b0-b81c-606a733f99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Mount_Everest_Katmandu","timestamp":"2020. május. 21. 18:29","title":"Már el lehet látni a Mount Everestig Katmanduból, annyira kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna a Parlament Népjóléti bizottságának elnöke Kásler Miklós és Szijjártó Péter minisztereket, ahol egyikük sem jelent meg.","shortLead":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna...","id":"20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7f20f-49b4-43ec-b350-ac3c868fd17f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","timestamp":"2020. május. 20. 16:45","title":"Kásler és Szijjártó csak a veszélyhelyzet után válaszol bizottsági kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat építenek az alkalmazásba.","shortLead":"A YouTube azt szeretné, hogy senki nem vigye túlzásba a videózást. A korábbi kettő mellé most egy újabb védelmi vonalat...","id":"20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f3dfcf-36f0-4676-aab4-7ed4ecdd5fb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_youtube_kepernyo_elott_toltott_ido_alvas","timestamp":"2020. május. 21. 10:37","title":"Hasznos funkciót kap a mobilos YouTube: ránk fog szólni, ha ideje lefeküdnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját, és beindult a járványbűnözés. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette...","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b23ad-2416-40ef-83d4-b66563b73d08","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","timestamp":"2020. május. 20. 08:20","title":"Dupla annyi új fertőzöttet találtak az országban, mint egy nappal korábban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.","shortLead":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek...","id":"20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e12e65-4587-4d21-8077-219ac3acd5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","timestamp":"2020. május. 21. 10:03","title":"Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]