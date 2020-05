Az elmúlt években számos hasznos funkciót építettek már be a Google Térképbe, most viszont egy olyannal bővült a szolgáltatás, ami nemcsak általánosságban véve hasznos, de sokak életét meg is könnyítheti. A fejlesztők lehetővé tették, hogy a felhasználók a kereséskor megnézhessék azt is, egy adott hely milyen mértékben akadálymentesített.

Az újdonság használatához be kell állítani a mobilos alkalmazásban, hogy a helyeknél ezt az információt is közölje a szolgáltatás. Ebben az esetben, ha a kiválasztott helynek van akadálymentesített bejárata, egy kerekesszékes ikon jelenik majd meg a rá vonatkozó információk között, ha pedig rábökünk a találatra, azt is megnézhetjük, hogy van-e ott a speciális igényeket kielégítő mosdó, ülőhely vagy parkoló. Ha pedig nincs olyan bejárat, ami minden mozgáskorlátozott – például egy járókerettel közlekedő ember – számára megfelelő lenne, akkor azt is külön feltűnteti az applikáció.

Ahhoz, hogy a mostani fejlesztés valóban hasznos legyen, kellenek a helyek üzemeltetői is. A Google őket arra kéri, állítsák majd be, hogy milyen módon tudják fogadni a mozgáskorlátozott vendégeket, ügyfeleket.

A Google részéről nem ez az első olyan megoldás, amit kifejezetten a mozgáskorlátozottak számára készítettek. 2018-ban például lehetővé tették, hogy a tömegközlekedési útvonalak között a szolgáltatás megmutassa, mely útvonalak mely járatai akadálymentesítettek.

Az új funkciót az androidos eszközöket, valamint az iPhone-t és iPadet használók számára is elérhetővé tették, ám egyelőre csak az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Királyságban. A cég közlése szerint hamarosan más országokban is bevezetik majd, így várhatóan Magyarországra is megérkezik.

