[{"available":true,"c_guid":"d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások feloldása után sem lesznek még jó darabig rendezvények.","shortLead":"Hónapok óta nincs munkája a művészeknek, zenészeknek és színészeknek a kijárási korlátozások miatt és a korlátozások...","id":"20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c19198-fe94-4f42-854c-411bf88d9a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66a7b2-e149-4d27-8408-1b7b30ad1cf4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_A_Magyar_Muveszeti_Akademiahoz_fordul_a_fovaros_hogy_tamogassak_a_bajba_jutott_muveszeket","timestamp":"2020. május. 23. 12:17","title":"A Magyar Művészeti Akadémiához fordul a főváros, hogy támogassák a bajba jutott művészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halálával végződött a péntek hajnali verekedés.","shortLead":"Két ember halálával végződött a péntek hajnali verekedés.","id":"20200523_Harom_ferfi_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg_a_Deak_teri_keseles_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dd1482-9913-442e-afc5-085fb266ebf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Harom_ferfi_letartoztatasat_inditvanyozza_az_ugyeszseg_a_Deak_teri_keseles_ugyeben","timestamp":"2020. május. 23. 17:33","title":"Három férfi letartóztatását indítványozza az ügyészség a Deák téri késelés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében. ","shortLead":"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják...","id":"20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739512d-61af-4dd0-a138-9ed4b9cd0a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Palkovics_tobb_mint_110_ezer_ember_bertamogatasara_erkezett_igeny","timestamp":"2020. május. 23. 12:54","title":"Palkovics: több mint 110 ezer ember bértámogatására érkezett igény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban. ","shortLead":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez...","id":"20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d1aae-ba10-46a9-b261-667a76020e6f","keywords":null,"link":"/360/20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is \"knightriderezik\", csak nem látjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as motornak.","shortLead":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as...","id":"20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db034a81-33a5-4b7f-974c-5ed5b0464856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Nem európai verzióban van igazán szörnyeteg hangja az új Audi RS Q8-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"OMSZ","category":"itthon","description":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","shortLead":"Kár, hogy nem a kijárási korlátozások alatt volt olyan rossz idő, mint amire számíthatunk a hétvégén.","id":"20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e9d67-ed57-4b88-b5d2-424e7e2947f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Esosborus_idore_szamithatunk_szombaton","timestamp":"2020. május. 23. 08:46","title":"Esős-borús időre számíthatunk szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih intézkedett.","shortLead":"A Nébih intézkedett.","id":"20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61863b1b-d76d-4c13-81a6-b1b8727ca471","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","timestamp":"2020. május. 23. 10:56","title":"Magyarországra is érkezett a szalmonellás lengyel baromfiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]