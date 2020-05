A korábbi Windows-verziókhoz hasonlóan a 10-es kiadás is rendelkezik úgynevezett akadálymentesítő funkciókkal, hogy a fogyatékkal élőknek se kelljen lemondaniuk az oprendszer használatáról. A Microsoft most nekik kedvezve néhány hasznos újítás érkezését jelentette be, melyek a cég elmondása szerint tovább könyítik a szoftver használatát.

A fejlesztések egyike (a következő karakter helyét jelölő) szövegkurzor láthatóbbá tétele. A felhasználók rövidesen a képernyőn megjelenő, rendes egérkurzorhoz hasonlóan ennek színét és méretét is megváltoztathatják, ha akarják. A funkció elsősorban a látássérültek dolgát könnyítheti, hiszen egy feltűnőbb kurzorral még egyszerűbbé válhat a rendszeren belüli munka.

© Microsoft

Szintén okosodik a Nagyító alkalmazás, amely egy szövegfelolvasós újdonsággal egészül ki. Ennek lényege, hogy a felhasználók a böngészőben és/vagy az alkalmazásokban megjelenő szöveget is képesek lesznek felolvastatni az eszközzel. A Microsoft tájékoztatása szerint a fejlesztés az Edge, a Google Chrome, a Mozilla Firefox, a Word, az Outlook és Powerpoint programokkal is kompatibilis.

© Microsoft

Fejlődik a Narrátor is. Utóbbi előnye, hogy képes kimondani a lenyomott billentyűkhöz társított parancsokat, hogy a képernyő nyomon követése nélkül is vezérelhető legyen a Windows. A program a jövőben képes lesz megkülönböztetni a kis- és nagybetűket, a weboldalak teljes tartalmának felolvasására, illetve annak összefoglalására, emellett a Firefox-szal való együttműködésre. A cég a hangok terén is változtat, hogy a műveletek elkülöníthetők legyenek egymástól.

A fejlesztések már elkészültek, azokat a következő, May 2020 Update nevű frissítésben teszi elérhetővé a Microsoft. A csomagot várhatóan még ebben a hónapban kiadja a cég.

