Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc74995e-bdf9-48c3-9bf9-40e26e7275e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgrádi Partizan és a jugoszláv válogatott egykori játékosa öngyilkosságot követett el Belgrádban.","shortLead":"A belgrádi Partizan és a jugoszláv válogatott egykori játékosa öngyilkosságot követett el Belgrádban.","id":"20200523_Ongyilkos_lett_egy_volt_jugoszlav_valogatott_labdarugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc74995e-bdf9-48c3-9bf9-40e26e7275e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fcce5f-8647-4bc1-8cdc-dc2ecbfbdb3a","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Ongyilkos_lett_egy_volt_jugoszlav_valogatott_labdarugo","timestamp":"2020. május. 23. 16:58","title":"Öngyilkos lett egy volt jugoszláv válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben érkeznek meg az első autók.","shortLead":"A koronavírus miatt késve indulhat be a Mach-E sorozatgyártása, emiatt az öreg kontinensre várhatóan csak 2021-ben...","id":"20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2add8c7-7469-457d-99c6-c62ae858ac4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_vilagjarvany_miatt_csak_jovore_johet_europaba_az_elektromos_mustang_szabadidoauto","timestamp":"2020. május. 25. 11:21","title":"A világjárvány miatt csak jövőre jöhet Európába az elektromos Mustang szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","shortLead":"Ezúttal öt elhunytról adtak hírt.","id":"20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab9b2-1de8-4722-970e-30083c92f4bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_koronavirus_fertozott_elhunyt_idos_kronikus_beteg","timestamp":"2020. május. 25. 06:53","title":"Újabb idős áldozatai vannak a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella Mei-Pochtler. A koronavírus-járvány alatt volt már egy rossz megjegyzése, de nem tudták elmozdítani pozíciójából. ","shortLead":"Egy nemzetközi tanácsadó cégnél szerzett kiváló kapcsolatrendszert, amit napjainkban a politikában kamatoztat Antonella...","id":"202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc78e03-509a-4c1a-9b48-e8d639121754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817d678-4d5a-4abc-a7e9-ef4551cd481d","keywords":null,"link":"/360/202021_antonella_meipochtler_azosztrak_kancellar_tanacsadoja","timestamp":"2020. május. 24. 08:30","title":"Egy 62 éves olasz származású nőt neveznek árnyékkancellárnak Ausztriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé, cáfolva a hozzá köthető uniós projektekkel kapcsolatban megjelent híreket.","shortLead":"A megvádolt parlamenti képviselő egy portálon, amelynek ő maga a felelős szerkesztője dokumentumokat tett közzé...","id":"20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4debb0a4-2647-44a4-8a90-ee7913b3f589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4707def0-9e7f-40a1-9195-b89cbdcf30dc","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_Simonka_Gyorgy_ellentamadasba_lendult","timestamp":"2020. május. 25. 14:15","title":"Simonka György ellentámadásba lendült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) orra alá Kásler Miklós, emberi erőforrásokért felelős miniszter. Most vizsgálat indult az egyik haláleset miatt.\r

","shortLead":"Korábbi helyesírási hibáit dörgölte a járvány alatt történt egyes kórházi halálesetek miatti felelősséget firtató...","id":"20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf38763-2ebc-4c7b-b967-11e2e4c761ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Hiaba_elcelodott_Kasler_Miklos_most_megis_a_vizsgalat_indult","timestamp":"2020. május. 24. 13:41","title":"Hiába élcelődött Kásler Miklós, most mégis vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]