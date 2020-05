Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak számított.","shortLead":"Sierrából egykoron sokat lehetett látni az utakon, de ez a sportos változat már a 80-as években is igazi ritkaságnak...","id":"20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9d9417-89c6-49da-8054-0fc0b12d8b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa9ef76-60f2-4342-9345-e44b1ad12fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200524_poros_pajtalelet_egy_1987es_ford_sierra_rs_cosworth_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 24. 06:41","title":"Poros pajtalelet: egy 1987-es Ford Sierra RS Cosworth várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelést gyanít a képviselő.","shortLead":"Hűtlen kezelést gyanít a képviselő.","id":"20200523_Feljelentest_tett_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_miatt_Szel_Bernadett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd112092-66db-45c4-ba9b-4986b2135683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Feljelentest_tett_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_miatt_Szel_Bernadett","timestamp":"2020. május. 23. 13:15","title":"Feljelentést tett a Budapest-Belgrád vasútvonal miatt Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérdés, hogy vádemelést javasoltak ellene.","shortLead":"Nem kérdés, hogy vádemelést javasoltak ellene.","id":"20200523_Elo_videoban_kozvetitette_az_apa_ahogy_6_eves_fia_vezette_az_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833682f9-c25e-4777-bd58-dfb32436cf45","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Elo_videoban_kozvetitette_az_apa_ahogy_6_eves_fia_vezette_az_autot","timestamp":"2020. május. 23. 13:05","title":"Élő videóban közvetítette az apa, ahogy 6 éves fia vezette az autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","id":"20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e59cb15-4b61-4a72-a2d9-bebf85468400","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 25. 09:18","title":"Megnyílnak a szerb-magyar határátkelők, karantén nélküli jöhetnek-mehetnek az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","shortLead":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","id":"20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee974e-34ff-40df-b1c6-163c7ae49ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. május. 25. 08:49","title":"Gigantikus jármű haladt Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c952c5-ed31-4034-b1f5-8e742d0a0b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","shortLead":"Harmincnál is több vendéglátóhelyet ellenőriztek.","id":"20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c952c5-ed31-4034-b1f5-8e742d0a0b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb29a955-c0c1-461a-887f-73dd0cee0010","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Erzsebetvaros_zaras_Niedermller_Peter","timestamp":"2020. május. 25. 08:04","title":"22 helyen nem tartották be az este tíz órás zárást Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","shortLead":"Még évekkel ezelőtt, a túlzsúfoltság megakadályozása érdekében vezették be ezt a gyakorlatot.","id":"20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9db531-3e87-49be-bb71-933d27099b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Parkolasi_dij_Janos_korhaz_dolgozok","timestamp":"2020. május. 24. 21:12","title":"Parkolási díjat kell fizetniük a János kórház dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]