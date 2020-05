Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A bliccelők a kijárási korlátozások alatt sem pihentek. ","id":"20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7fda4-6fd4-4fc2-b3bb-05eb46da5dbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_Alig_volt_forgalom_az_autopalyakon_aprilisban_megis_50_ezer_potdijazas_jott_ossze","timestamp":"2020. május. 26. 09:32","title":"Alig volt forgalom az autópályákon áprilisban, 50 ezer pótdíjazás mégis összejött"

A WHO addig nem akar nyilatkozni a szer hatásáról, amíg nem végeztek az adatok tanulmányozásával. Június közepére várható a hidroxiklorokin vizsgálatának eredménye fogyókúrás szerek iránt, de akár életveszélyes szerekbe is bele lehet futni. Akár halálosak is lehetnek a hamis fogyókúrás készítmények

A nemzetközi protokolloknak is megfelelnek a Budapest Airport járványintézkedései. plexivel óvják az utasokat Ferihegyen

Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja. édesanyja. Nem látogatta meg a haldokló anyját a holland miniszterelnök, mert betartotta a szabályokat

A koronavírus legyőzésére fordított erőfeszítések miatt nem jut kellő mennyiségű pénz és figyelem a többi, akár gyógyítható fertőző betegségre - figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezetet. Milliók élete lehet veszélyben, mert a koronavírus-járvány eltereli a figyelmet más fertőző betegségekről

6,7 százalékkal nőtt a Mercedes magyar leányvállalatának profitja a válság előtti utolsó évben. lett a Mercedes magyarországi nyeresége 2019-ben

Mindent megtesz a kormány, hogy bemutassa, az EU nem segít. pénzt a járvány ellen A költségvetésbe is beleírja a kormány, hogy az EU nem ad