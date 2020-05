Bizonyára több olyan számítógép-használó van, aki szereti, ha a rendszerrel együtt néhány fontos szoftver is elindul. Ennek elsősorban időspórolás szempontjából van haszna, hiszen nem kell egyesével lekattintani a munkához szükséges appokat. Valami ilyesmi készülődik most a Chrome böngészőnél is.

A fejlesztés az úgynevezett progresszív webes alkalmazásokhoz (PWA) kötődik, amelyek használatára a keresőcég saját böngészőjében is adott a lehetőség. Méghozzá azáltal, hogy egy gyakran látogatott szolgáltatás webhelyét alkalmazássá változtatjuk. Ilyen például a twitter.com is. (Ha fellép a Chrome-ban a mikroblogra, majd a címsorban lévő kis (+) jelre kattint, azonnal telepítheti az oldal ilyen változatát.)

A Google most azzal igyekszik növelni ezt az élményt, hogy a PWA-kat is automatikusan induló appokká változtatja a Chrome-ban. A funkciót kiszúró TechDows szerint így lényegében olyan eredményt kaphat a felhasználó, mint a maguktól megnyíló asztali szoftvereknél. Az újdonság akkor lép majd működésbe, amikor a felhasználó bejelentkezett a számítógépébe.

A funkció egyelőre csak a Chrome Canary nevű változatában érhető el, de ott is rejtve. (És persze csak azoknál az oldalaknál, amik támogatják azt.) Ahhoz, hogy előcsalogassuk a vonatkozó beállítást, a böngésző címsorába a következő parancsot kell beírni: “chrome://flags/#enable-desktop-pwas-run-on-os-login”. (Természetesen idézőjelek, és a szövegsor végi pont nélkül.)

A felbukkanó új ablakban ezután már csak be kell pipálni a Start app when you sign in to your computer opciót, és a kiválasztott PWA a Windows többi szolgáltatással együtt, automatikusan betöltődik. Mivel fejlesztés alatt álló funkcióról van szó, kikapcsolni csak úgy lehet, ha az előzőleg telepített PWA-t töröljük, újból installáljuk, s ismét beírjuk a fenti parancssort, majd az új ablakban kivesszük a pipát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.