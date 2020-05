Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","shortLead":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","id":"20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4865b-c3d1-4ea9-ba10-831a01fc638f","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","timestamp":"2020. május. 28. 18:07","title":"A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrás, hanem erőforrás - üzeni a Fidesz Trianon 100. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is a turisták. Ráadásul a jegyárakat is leszállították.","shortLead":"Szájmaszkkal és a távolságtartással hétfőtől látogatható a római Colosseum. A pompeji régészeti parkba már mehetnek is...","id":"20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b717ba2-ee17-40f0-bb09-8ac24f3e5e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e25f172-3861-4dad-bc13-d9b1bbc15f23","keywords":null,"link":"/elet/20200527_A_virust_is_tulelte_nyit_a_Colosseum","timestamp":"2020. május. 27. 10:23","title":"A vírust is túlélte: nyit a Colosseum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","shortLead":"121-gyel csökkent egy nap alatt az aktív fertőzöttek száma, 1311-re.","id":"20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5890287d-36cf-4499-849d-c5977d447d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c7dd-eb2a-46aa-9cab-22903261a0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_covid_jarvany_szamok_halal_gyogyulas","timestamp":"2020. május. 28. 07:27","title":"Négy újabb áldozata van a járványnak, egy nap alatt 140-en gyógyultak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","shortLead":"A járvány végigsöpört a szektoron, de a Boeingnek eleve voltak gondjai.","id":"20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651171a8-ba20-4d8c-820e-ebfd2a14b4a9","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_boeing_elbocsatas_kirugas","timestamp":"2020. május. 27. 19:01","title":"A Boeing még a héten elbocsát 2500 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt az emberek egyről a kettőre tudtak jutni, és ugyanannyian vannak azok, akik szerint Kádár alatt jobb volt, mint azok, akik szerint most. Öregedik Orbán tábora, ez látszik az eredményekből.","shortLead":"Erős a Kádár-nosztalgia az Orbán-támogatók körében. A Fidesz-szavazók többsége úgy gondolja, a rendszerváltás előtt...","id":"20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c90f5c-87b9-4ed6-aa02-c36d3a36779a","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Minden_harmadik_fideszes_Kadart_valasztana_Orban_helyett","timestamp":"2020. május. 28. 14:05","title":"Minden harmadik fideszes Kádárt választaná Orbán helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"Raj Persaud","category":"360","description":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során világszerte bizonyították rátermettségüket - írja Raj Persaud pszichológus. Vélemény. ","shortLead":"Nők leginkább akkor kerülnek vezető pozícióba, amikor az veszélyes és kockázatos. A koronavírus-járvány során...","id":"202021_az_uvegszikla_hosei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22f8629-01b1-4dd7-bc40-122f91e62c1b","keywords":null,"link":"/360/202021_az_uvegszikla_hosei","timestamp":"2020. május. 27. 17:00","title":"Női vezetők mutatják meg, milyen a sikeres válságkezelés járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint korábban. Ez utóbbi pedig a levegőnek nem tesz jót.","shortLead":"A civil szervezet szerint mostanra megsokszorozódott a szabálytalanul parkolók száma, és többen járnak kocsival, mint...","id":"20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f1aa74-6df4-4cb2-848a-c63b1cc2d5bf","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_levego_munkacsoport_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. május. 27. 16:56","title":"A Levegő Munkacsoport szerint az ingyenes parkolás többet árt, mint használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]