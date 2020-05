Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","id":"20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f7cf76-16be-4aec-ad73-3b4bfdbd3741","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:06","title":"Megkéseltek két embert Gyulán, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","shortLead":"Háromezer lejes bírságot kapott a román miniszterelnök.","id":"20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c542fa-378f-4320-821a-b868512174a7","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Romania_Orbanja_a_sajat_jarvanyugyi_szabalyait_sem_tartotta_be_meg_is_buntettek","timestamp":"2020. május. 31. 07:50","title":"Románia Orbanja a saját járványügyi szabályait sem tartotta be, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","shortLead":"Február óta nyeretlen a Mainz, jó formában a Hertha.","id":"20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5553b9-8f64-494a-ac48-e7cd5bd47f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc59490-6a8f-4135-b65b-439cad767960","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Bundesliga_megint_kikaptak_Szalaiek","timestamp":"2020. május. 30. 18:44","title":"Bundesliga: megint kikaptak Szalaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e869ab-a6f5-4777-a7d9-7a359170621d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_vodafone_red_korlatlan_mobilnet_digimobil_0_forint_tiktok_ertekelesek_fold_magneses_mezo","timestamp":"2020. május. 31. 12:03","title":"Ez történt: 9%-kal gyengült a Föld mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni gyógyszereknek mondott készítményekre, sőt gyógyítónak hirdetett vérplazmára is. Azonban nem biztos, hogy jól jár, aki tényleg vásárol ott.","shortLead":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni...","id":"20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369b7853-f72c-41bd-a6a4-52e321c22e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","timestamp":"2020. május. 30. 12:03","title":"Nem ellenőrzött gyógyszereket és koronavírusos vért is kínálnak az internet sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Összejött a pénz a dudálós akció miatt kiszabott büntetésekre. Az egyik megbírságolt, a független parlamenti képviselő? Hadházy Ákos írása arról, hogy mi ennek a jelentősége. ","shortLead":"Összejött a pénz a dudálós akció miatt kiszabott büntetésekre. Az egyik megbírságolt, a független parlamenti képviselő...","id":"20200530_Hadhazy_A_tarhalas_nem_szegyen_hanem_a_fuggetlen_politika_kulcsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33144f33-89e9-42a4-965e-105e182a29cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hadhazy_A_tarhalas_nem_szegyen_hanem_a_fuggetlen_politika_kulcsa","timestamp":"2020. május. 30. 14:47","title":"Hadházy: A „tarhálás” nem szégyen, hanem a független politika kulcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csak ezer fontot akart gyűjteni a brit egészségügyi szolgálatnak a századik születésnapjára Thomas Moore második világháborús veterán, aki végül majdnem 33 milliónyi adományt szedett össze, ő maga pedig a világhír mellé lovagi címet kapott II. Erzsébet királynőtől.","shortLead":"Csak ezer fontot akart gyűjteni a brit egészségügyi szolgálatnak a századik születésnapjára Thomas Moore második...","id":"202022_thomas_moore_anglia_kapitanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659eb876-6559-4077-898f-f7df2d15eaa3","keywords":null,"link":"/360/202022_thomas_moore_anglia_kapitanya","timestamp":"2020. május. 30. 16:00","title":"Világszerte példakép lett a 100 éves angol kapitány, aki nagy csatát nyert a vírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]