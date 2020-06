Megszokhattuk már, hogy az internetre lépve gyakorlatilag minden megvásárolható, amire csak egy embernek szüksége lehet. Az online vállalkozások pedig arra is lehetőséget adnak, hogy a termőföldről érkezett portékát szerezzük be így. Emellett persze aukciókon is részt vehetünk, ha a vásárlás ezt a fajtáját részesítenénk előnyben, hiszen gyakran igen különleges holmik is kalapács alá kerülhetnek – még egy atomerőmű berendezései is.

A fenti elméletet legutóbb Warren Ellis brit képregény-, forgatókönyv- és regényíró igazolta, aki a napokban érdekes felfedezést tett: amikor az árveréseket figyelő BidSpotteren böngészett, furcsa eszközökre bukkant, melyek valaha egy nukleáris reaktor vezérlőpaneljéhez tartoztak. Azt sajnos nem tudni, melyik atomerőműben használták őket. Látszatra csak annyi biztos, hogy igen régi készülékekről van szó.

Az aukciót a brit Ramco szervezte, és egészen június 2-áig tartott. Hogy végül mennyiért kelt el, azt végül titkosította az árverező, de az utolsó általunk fellelt ajánlat 3250 fontról, azaz mintegy 1,3 millió forintról szólt.

Az nem igazán világos, mégis mihez lehet kezdeni egy ilyen berendezéssel, és legfőképp hol lehet azt tárolni. Ezen kívül a szállítás is problémásnak látszik, mert az aukciót bonyolító Ramco ez utóbbit nem vállalja. A nyertesnek magának kell gondoskodnia a készülékek elszállításáról.

