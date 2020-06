Falus Ferenc korábbi országos tisztifőorvos volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége szerdán, ahol arról beszélt, hogy a koronavírus miatti óvatosság továbbra is "abszolút indokolt". Falus szerint ennek legfőbb oka, hogy "a vírus itt van közöttünk", de az óvatosság azért is indokolt, mert "nem tudjuk, hogy ki fertőz pillanatnyilag".

Falus beszélt arról is, hogy az amerikai tüntetések most elvonják a figyelmet a járványról, holott Los Angelesben például jelentősen több fertőzöttet regisztráltak és a vírus miatti halálozások száma is nőtt. Mindez szerinte a tömegtüntetésekkel is összefügghet.

A spanyolországi nőnapi megmozdulásból kiindulva, amely néhány nap alatt megbetegedésekhez vezetett, azt mondta,

ha a kormány augusztus 20-ra nagy ünnepséget szervez, a Duna két partján pedig tömegeknek fognak szorosan egymás mellett állni, "akkor igaza lesz Orbán Viktornak, hogy lesz második hullám szeptemberre".

Falus szerint a világban most még sehol nem alakult ki közösségi védettség, ami azért problémás, mert így Magyarországon is bármikor elterjedhet a fertőzés. Akár egy 200 rendezvényen keresztül is.

A volt tisztifőorvos Orbánnal szemben viszont nem szeptemberre várná a második hullámot, hanem valamivel későbbre.

A teljes adást itt lehet visszanézni.

