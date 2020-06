Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","id":"20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c05ea-d673-4fc6-9492-bc49c774ba1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","timestamp":"2020. június. 02. 13:29","title":"Kásler Miklós: A magyarság egészen brutális szellemi választ adott Trianonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e674bc-4d2c-4750-80ef-da478c30f75a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormánypárti politikusokon kívül csak a Jobbikból kilépett függetlenek szavazták meg azt, ami a fideszes átírás után maradt a klímavészhelyzetről beadott ellenzéki javaslatból.","shortLead":"A kormánypárti politikusokon kívül csak a Jobbikból kilépett függetlenek szavazták meg azt, ami a fideszes átírás után...","id":"20200603_Az_ellenzek_elutasitotta_sajat_kiherelt_klimajavaslatat_de_a_Fidesz_megszavazta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e674bc-4d2c-4750-80ef-da478c30f75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad76c45-dcd5-409e-a5d1-39fedfea6978","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Az_ellenzek_elutasitotta_sajat_kiherelt_klimajavaslatat_de_a_Fidesz_megszavazta","timestamp":"2020. június. 03. 11:15","title":"Az ellenzék elutasította saját, kiherélt klímajavaslatát, de a Fidesz megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mobilos csomagokat jelentett be üzleti portfóliójához Telekom. A vállalat közleményében hangsúlyozza: ezzel is segíteni kívánja a vállalkozások koronavírus-járvány utáni újrakezdését.","shortLead":"Új mobilos csomagokat jelentett be üzleti portfóliójához Telekom. A vállalat közleményében hangsúlyozza: ezzel is...","id":"20200602_telekom_uzleti_mobil_tarifak_mobilinternet_korlatlan_hang_net","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86f8ac7-bd0f-494f-bc48-ee6a61f19c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e6b5f6-eb68-44cf-93e2-f4721c7d7984","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_telekom_uzleti_mobil_tarifak_mobilinternet_korlatlan_hang_net","timestamp":"2020. június. 02. 11:33","title":"Új tarifákat jelentett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","shortLead":"A fővárosi intézményeknél dolgozó, rászoruló szülők gyerekei táborozhatnak ingyen.","id":"20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30740cb0-aa28-488d-bc9c-c53aa5622c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_ingyenes_nyaralas_bgyh_budapest","timestamp":"2020. június. 03. 20:25","title":"Saját pénzükön nyaraltatnak rászoruló gyerekeket a budapesti strandok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea07a36a-302e-4fd9-8cdf-f5a1f6f158bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő számos filmben játszott, de ő szinkronizálta például Glenn Close-t és Jane Fondát is.","shortLead":"A színésznő számos filmben játszott, de ő szinkronizálta például Glenn Close-t és Jane Fondát is.","id":"20200602_Meghalt_Foldi_Teri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea07a36a-302e-4fd9-8cdf-f5a1f6f158bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd751d4-f81c-4071-b897-a114f250ed41","keywords":null,"link":"/kultura/20200602_Meghalt_Foldi_Teri","timestamp":"2020. június. 02. 22:19","title":"Meghalt Földi Teri, a Vígszínház egykori tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenessége révén is népszerű, ám a biztonsági rések miatt sokat támadott Zoom azok számára teszi igazán biztonságossá a szolgáltatást, akik fizetnek érte.","shortLead":"Az ingyenessége révén is népszerű, ám a biztonsági rések miatt sokat támadott Zoom azok számára teszi igazán...","id":"20200602_zoom_adatvedelem_biztonsag_elofizetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce738b-541d-4aa9-b754-510aa6589a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_zoom_adatvedelem_biztonsag_elofizetok","timestamp":"2020. június. 02. 12:03","title":"Érdekes megoldás a Zoomtól: annak lesz biztonságos, aki fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","shortLead":"Kell a felkészítés, mint egy falat kenyér.","id":"20200603_orokbefogadas_peticio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=739a3a1b-5b29-4e21-a60e-5524a24d95a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810fff76-60d1-4252-b14e-5687c6781fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_orokbefogadas_peticio","timestamp":"2020. június. 03. 20:45","title":"Öt művész üzeni: Minden szülőnek szüksége lenne az örökbefogadó tanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.","shortLead":"Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.","id":"20200603_Puspoki_konferencia_junius_14tol_ujra_kotelezo_a_vasarnapi_miselatogatas_a_hiveknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6910d2e3-ebe5-4bff-b0b3-d919002692c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Puspoki_konferencia_junius_14tol_ujra_kotelezo_a_vasarnapi_miselatogatas_a_hiveknek","timestamp":"2020. június. 03. 12:10","title":"Június közepétől újra kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]