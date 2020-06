Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","shortLead":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","id":"20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7c195-2902-46e0-ab4e-c12fb7a16c1c","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","timestamp":"2020. június. 04. 08:39","title":"Trumpot dicsérte a Nirvana volt basszusgitárosa, lett is belőle cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm minapi bejelentése viszont egészen új helyzetet teremthet ezen a játéktéren.","shortLead":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm...","id":"20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fafd13-33dd-4f88-8291-7c9b2da52893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","timestamp":"2020. június. 03. 11:03","title":"Nagyot fog nézni, szó szerint: jönnek az XR-szemüvegek az androidos telefonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","shortLead":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","id":"20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6e6ed1-c55c-4951-89af-4ec1cd6a510c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Nem vetné be a hadsereget tüntetők ellen az amerikai védelmi miniszter, de nem az övé az utolsó szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni a veszélyhelyzetről szóló törvény nélkül. A Fidesz vezérszónoka a baloldalt hibáztatta, akik szerint hátráltatták a védekezést. Az ellenzéki pártok a kormányt bírálták, amiért olyan rendeletekre használta a koronavírus-törvényt, aminek nem volt köze a védekezéshez.","shortLead":"Orbán Balázs államtitkár szerint az elmúlt két hónapban meghozott rendeletek háromnegyedét nem lehetett volna meghozni...","id":"20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccb76a0-528e-4729-b122-82c2008774a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_felhatalmazasi_torveny_altalanos_vitaja_parlament","timestamp":"2020. június. 03. 17:26","title":"\"Milyen diktatúra ez?\" – vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,2 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. Az élelmiszerboltok forgalma még nőtt is, a használtcikkek és a ruhaboltok a földbe álltak, és a benzinkutakon is sokkal kevesebben voltak.","shortLead":"10,2 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom áprilisban az egy évvel korábbihoz képest. Az élelmiszerboltok...","id":"20200604_kiskereskedelem_vasarlas_boltok_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3620df03-3e34-4d41-b70b-aa09f9a8684f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_kiskereskedelem_vasarlas_boltok_ksh","timestamp":"2020. június. 04. 09:36","title":"Kétszer akkorát zuhant a magyar boltok forgalma áprilisban, mint a 2008 utáni válság mélypontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól látszódik.","shortLead":"Közzétette a Zoom az első olyan pénzügyi jelentését, amire már hatással volt a koronavírus-járvány. Ez a számokon jól...","id":"20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4883117-98a5-43e3-813d-5627033a4885","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_zoom_videokonferencia_videochat_2020q1_penzugyi_jelentes","timestamp":"2020. június. 03. 08:40","title":"Meglökte a koronavírus-járvány a Zoom szekerét, ömlik a pénz hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Három szóval elintézték.","shortLead":"Három szóval elintézték.","id":"20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b870-dbc7-474e-8156-4dd31e253482","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","timestamp":"2020. június. 03. 10:52","title":"Törvényesítik az átláthatatlan költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","shortLead":"Két hete döntöttek az iskolák júniusi kinyitása mellett.","id":"20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077b4e44-b5c4-4102-8ee7-ce6ac632e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2a80eb-31aa-4633-93a3-c639485c8a78","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Alig_mentek_vissza_a_diakok_az_iskolakba","timestamp":"2020. június. 03. 05:23","title":"Alig mentek vissza a diákok az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]