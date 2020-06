Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","shortLead":"Orbán Viktor március elején fogalmazott így, és jóslata be is jött a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.","id":"20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c63b2-f196-484a-ad09-f681b34c52c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34cb01-7ced-4f9b-8bfa-fac77deb9e44","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_koronavirus_turizmus_visszaeses_gazdasag","timestamp":"2020. június. 05. 09:01","title":"Ilyen, amikor a turizmusnak kampó: 97 százalékos visszaesés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fe60f-d8d0-49b6-af53-4071e0528536","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget.","shortLead":"Az SZDSZ volt elnökének egy több mint félmilliárd forintos beruházáshoz nyújtottak segítséget.","id":"20200604_287_millio_forintot_kapott_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre_az_SZDSZ_volt_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10fe60f-d8d0-49b6-af53-4071e0528536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5613184-dde9-4bbd-989b-9b9cfd49ee3e","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_287_millio_forintot_kapott_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre_az_SZDSZ_volt_elnoke","timestamp":"2020. június. 04. 17:36","title":"287 millió forintot kapott a koronavírus elleni küzdelemre Kóka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202a01d2-f921-4d6b-8829-764a72ac2ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy székesfehérvári iskola közelében alkalmazzák mostantól azt a sebességcsökkentő megoldást, hogy pirosra vált a lámpa, ha gyorshajtást érzékel. ","shortLead":"Egy székesfehérvári iskola közelében alkalmazzák mostantól azt a sebességcsökkentő megoldást, hogy pirosra vált...","id":"20200605_szekesfehervar_kozlekedesi_lampa_gyorshajtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=202a01d2-f921-4d6b-8829-764a72ac2ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad416b72-10ca-42f6-ba55-3c8ce0dc47a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_szekesfehervar_kozlekedesi_lampa_gyorshajtas","timestamp":"2020. június. 05. 13:11","title":"Azonnal bünteti a gyorshajtást egy közlekedési lámpa Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","shortLead":"Október végéig szóltak volna Szentes Tamás miniszteri biztos feladatai.","id":"20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b426ee9a-ad3b-4c0f-953f-e40109ac7bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Kasler_korhazi_menedzser_megbizata","timestamp":"2020. június. 05. 07:54","title":"Kásler idő előtt visszavonta egy kórházi menedzser megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8120c0e-3aaa-4957-9d64-21790f323f4a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ha törvény tiltja a kisebbség szegregált oktatását, akkor az elnök betartatja a törvényt. ","shortLead":"Ha törvény tiltja a kisebbség szegregált oktatását, akkor az elnök betartatja a törvényt. ","id":"20200606_Little_Rock_101_Airborne_Eisenhower","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8120c0e-3aaa-4957-9d64-21790f323f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ad2213-a4f2-4e44-babf-655844017bbb","keywords":null,"link":"/360/20200606_Little_Rock_101_Airborne_Eisenhower","timestamp":"2020. június. 06. 09:00","title":"Az amerikai elnök beveti a hadsereget, és a feketék megköszönik. Jogállami történet 1957-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","shortLead":"Mindez egy jelentésből derült ki, lényegében véletlenül.","id":"20200605_iran_dusitott_uran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c673b1f-6edc-4e69-b107-5db59869c5e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200605_iran_dusitott_uran","timestamp":"2020. június. 05. 21:55","title":"Irán titokban tovább növelte a dúsítotturán-készleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki egészen elérzékenyült, mást viszont hidegen hagy a gyakorlati következményekkel nem járó változás. ","shortLead":"Trianon miatt 70 év után nevet váltott Csongrád megye: mától Csongrád-Csanádnak hívják. Beszéltünk olyannal, aki...","id":"20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ceed93-de6e-465b-8b6a-1db672e157da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e86e5-0f99-43c7-b2c7-addb21decb70","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_csanad_megye_nevvaltoztatas_mako_szeged_lazar","timestamp":"2020. június. 04. 17:37","title":"\"Legalább a szabadság emlékét visszahozza\" – Így lett Csongrád Csanád is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési technikák elsajátításában segít az alábbi iPhone-os alkalmazás.","shortLead":"A helyes légzésnek számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul a stresszoldáshoz is elkerülhetetlen. Légzési...","id":"20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e797d4b-ab51-457e-83cb-5bcd8fdb8289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b17b3-ffd7-4eda-93a0-cc252d3cdbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_breathein_app_stresszoldo_legzes_alkalmazas_iphonera","timestamp":"2020. június. 05. 14:03","title":"Stresszoldás: ez az app megtanítja helyesen lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]