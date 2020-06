A kilencvenes évek egyik meghatározó játékeszköze volt a Sega Game Gear. A japán cég kultikus masináját hamarosan azok is kipróbálhatják, akik soha nem rendelkeztek ilyesmivel, vagyis még nem éltek, amikor ez volt a trendi.

Négyféle színben, és az egyes masinához tartozó játékkínálattal ismét elérhetővé teszi egyik legrégebbi konzolját, a Game Geart a Sega. A játékgép az 1990-es években indult hódító útjára, egy olyan időszakban, amikor a legtöbb ilyen készülék belsejében még AA típusú elemek dobogtak. A vállalat kultikus eszközébe egész pontosan hatot kellett beilleszteni, hogy az akkor trendinek számító játékprogramokat ki is próbálhassa az ember.

A kézikonzol feltámasztása két okból került napirendre a Segánál. Az egyik a vállalat 60. születésnapja, a másik pedig, hogy őket is elérte a piacon mostanság igen gyakorivá vált nosztalgiaérzés. Korábban a Nintendo és a Sony is visszahozta egy-egy évtizedekkel korábban megjelent masináját, hogy azok is belekóstolhassanak a retro élménybe, akik soha nem használták ilyeneket – vagy még nem éltek, amikor kiadták őket.

A Game Gear Micro annyiban tér majd el a korábbi Sega-készüléktől, hogy az újabb kiadást egészen apró változatban tervezik piacra dobni. Ezt főleg a masina már-már humoros kijelzőmérete magyarázza, az ugyanis mindösszesen 1,15 hüvelyk lesz. Maga a készülékház 80x43 millimétert számol.

A piros, fekete, sárga és kék színekben érkező Game Gear Microt azzal igyekszik kapósabbá tenni a cég, hogy a négy kiadásra négy különféle játékkönyvtárat telepítenek.

Az apró konzolokat 4980 japán jenért, vagyis darabonként durván 14 ezer forintért tervezi áruba bocsátani a cég. Ennek dátuma idén október 6., de az egyelőre kérdéses, hogy ebbe a nemzetközi terjesztés is beletartozik-e.

