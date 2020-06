Olcsó és minőségi – ezzel a két hívószóval próbálja a fogyasztók érdeklődését felkelteni NiceBoy, amely most a fülhallgatók piacán is intenzív terjeszkedésbe kezdett. A cseh gyártó Magyarországon is beszerezhető újdonságait két másik márka termékéhez hasonlítva teszteltük.

A magyar fogyasztóknál is egyre gyakrabban jelentkező igény, hogy az új telefon mellé csomagolt fülest mielőbb vezeték nélküli termékre váltsák. Ezt az Apple AirPods nevű kütyüje mutatja igazán jól: a pálcikaszerű, teljesen madzagmentes újdonság sok gyártónak adott ötletet egy hasonló eszköz elkészítéséhez, az eredetinél akár tízezrekkel olcsóbb, hangzásvilágban pedig nagyon is szerethető változatban.

Ugyanezek a hívószavak jellemzik a Magyarországra legújabb fejlesztéseivel csak most belépett NiceBoyt, amely három “gyermekével” igyekszik szélesíteni a true wireless (TWS) kategóriát – ráadásul vízálló kivitelben. A cseh cég kapszulaméretű készülékei közül kettőt egy Xiaomi- és a már említett (második generációs) Apple-gyártmányhoz hasonlítva teszteltünk, több mint két héten át, az utóbbi napokban már tömegközlekedéssel egybekötve.

Külső, első használat

A termékek átlagosnak mondható dobozban érkeztek, és a csomagolás terén sem találtunk szokatlan grafikai elemeket.

A fülesek korrekt anyagminőséggel rendelkeznek. Külön kiemelendő a készülékek töltőként is funkcionáló tárolóegysége, amely puhább bevonatot kapott. Az anyagválasztás egyedül a tok zsebre helyezésének nem kedvez, ugyanis a legtöbb esetben csak kissé nehézkesen tudtuk elpakolni. Ezzel szemben az AirPods és a Xiaomi True Wireless Earphone nevű készüléke fényesebb, csúszósabb (ugyanakkor sérülékenyebb) házban “lakik”, amely valamennyire megkönnyíti az elhelyezésüket.

Hive Pods 2 © NiceBoy

A NiceBoy-féle tokok egyébként normál méretűek, egyszerű műanyagból készültek, a kapszulák pedig ugyanúgy mágnes révén pattannak a helyükre, mint a konkurenciánál. A megoldás erősségét a legdrágább Pods 2-nél több mint megfelelőnek találtuk, a kereken kétezer forinttal kevesebbe kerülő Dropsnál viszont erősebb rázásnál már kiestek a fülesek. A jelenséget a Xiaomi termékénél is tapasztaltuk, míg az AirPods simán kibírta. A tok ki-, illetve becsukására használt zsanér is ennél tűnt igazán feszesnek, a másik háromnál inkább csak tartotta a fedlapot.

Hive Drops © NiceBoy

A NiceBoy Pods 2-t kifejezetten jó érzés a fülbe rakni, azonban a Dropsnál kisebb ügyeskedés árán sikerült csak megtalálni azt a pontot, ahonnan nem mozdul el. A gyártó különféle harangokat (ez a fülbe dugható gumi) is biztosít újdonságaihoz, hogy erőlködés nélkül is rögzíteni lehessen őket. Azonban ezt is inkább a drágább Pods 2-nél találtuk hasznosnak.

A kütyük mindegyikére igaz, hogy aránylag könnyűek, és hosszabb ideig tartó használat után sem válnak kényelmetlenné. Pluszként értékeltük azt is, hogy a fülhöz való igazodásuk miatt mindvégig érezni, hogy odabent vannak, míg egy AirPods esetében ez már kevésbé igaz. (Mindez persze erősen szubjektív, hiszen feltételezhető, hogy valaki éppen ezt kedveli benne.) A Xiaomi szintén pálcás megoldásával is küzdenünk kellett, hogy a fülünkben maradjon.

Hangok, üzemidő, beszélgetés

Egy fülhallgató vásárlása előtt a legtöbben olyan kérdésekre igyekeznek választ kapni, hogy hogyan szól a termék, kínál-e elég basszust, lehet-e benne mozogni, és a nyílt utcán is beszélni. A NiceBoy termékei a legtöbb ilyen kihívással ugyan képesek megbirkózni, de azt nem mondanánk, hogy maradéktalanul. A kipróbált fülesek közül hangzás terén egyértelműen a Drops teljesített a leggyengébben. Érzésre olyan volt, mintha sokkal magasabb tartományban írták volna a zenét. Ezzel ellentétben a Hive Pods 2-vel lényegesen jobb minőséget tapasztaltunk, a basszusok is sokkal jobban kijöttek. A Xiaomi szintúgy ebbe a kategóriába illik. A tömegközlekedéskor viszont ezek is gyenge hangerőjűnek bizonyultak.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones © Xiaomi

A telefonálás megint más helyzet, ott ugyanis éppen a Drops bizonyult értékelhetőbbnek, míg a Pods esetében kissé barlangszerű volt a beszéd. A Xiaomi ennél is gyengébben teljesített: öt hívásból kettő hirtelen megszakadt, ami egy fontosabb megbeszéléskor több mint zavaró lehet.

Ami az üzemidőt illeti, nos, ott aztán végképp eltérő tapasztalatokat szereztünk. A NiceBoy-féle Drops 50 százalékos hangerő mellett és a gyártó ígérete szerint nagyjából 3 óráig nyúzható, a Pods 2 ennek a dupláját hozza. A Xiaomi 4 órát, az Apple 5-öt ír a hivatalos weboldalán. E paraméterek persze önmagukban értendők, ami azt jelenti, hogy a termékeket a tokjukba helyezve újból energiához juttathatjuk. A rátöltéssel pedig értelemszerűen az üzemidő is kitolható: a Drops esetében akár 12 órára elegendő időt nyerhetünk így, a Pods 2-nél 35-öt, a Xiaominál 10-et, az Apple termékénél pedig 24-et. Ha mindenképpen versenyeztetnünk kellene, úgy az AirPodsot és a Pods 2-t tennénk a dobogó első helyére, a Xiaomié lenne a második, a Dropsé pedig a harmadik – legalábbis akkumulátor terén.

Hive Pods 2 © NiceBoy

Extrák

A NiceBoy három újdonsága és a Xiaomi készüléke vízálló (de erről később), ezen kívül érintésérzékeny felülettel is rendelkeznek. Az Apple-féle AirPods sem előbbivel, sem utóbbival nem büszkélkedhet, így a számváltásokat a legtöbb esetben egy iPhone-on, vagy a gyártó Watch okosóráján végezhetjük el. A három versenyző esetében a fülesbe épített érintőpanel ezt is tudja. A lejátszás, illetve szüneteltetésnél is éles különbségek mutatkoznak: míg a Xiaomi és az Apple termékénél ez akkor is működik, amikor ki- illetve beteszik a fülbe az eszközt, a NiceBoyé csak gombnyomásra teszik meg.

Hive Pods 2 © NiceBoy

A vízállóságról általánosságban azt érdemes tudni, hogy a drágább Pods 2-t IPX5 védettséggel látták el, a Dropsot és a Xiaomiét pedig az eggyel gyengébb, IPX4 minősítéssel. A kettő közti különbség markáns: az ötös védelem (elviekben) a nagyobb vízfolyamot is kibírja, a négyes viszont csak a ráfröcskölést. A NiceBoy ezzel szemben igen bátran fogalmaz: az IPX4 kapcsán azt írják, hogy a “felhasználók a fülhallgatókat esőben vagy futás közben is használhatják”, az IPX5-ről pedig azt, hogy ez a vízálló kivitel a “szélsőséges időjárási körülmények között is biztosítja a működést”. Ez utóbbiakat csak borongós, minimális esőcseppel jelentkező időben volt alkalmunk tesztelni, ám a fülesek, a Xiaomiéval együtt, ekkor is rendben működtek.

Verdikt

A NiceBoy termékei értelemszerűen nem a vájtfülű, mindenféle extrát elváró zenekedvelőknek ajánlott, ők ugyanis biztosan csalódnánk, ha kedvenc dallamaikat ilyen termékeken hallgatnánk. A kedvező árazás, a tetszetős dizájn, az általánosságban jó üzemidő és a könnyű párosítás ahhoz viszont elég lehet, hogy a kevesebbel beérő fogyasztókat megnyerjék vele. Főleg, hogy túl sokat nem is kérnek értük: a Hive Pods 2-t 16 990 forintért, a Dropsot 14 990-ért, a Podsie-t pedig 11 990 forintért lehet kapni. A Xiaomi terméke értékesítőtől függően 18-21 ezer forintot kóstál, míg az AirPodsot közel 50 ezer forintért lehet hazavinni.

