[{"available":true,"c_guid":"dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és Asztalos Zsolt kiállítása a HVG ajánlójában.","shortLead":"Edward Carey: Kicsi – Madame Tussaud életének rémisztő és csodálatos regénye, Erdős Virág: Hősöm című kötete és...","id":"202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcfdbfd2-7a38-4a5b-ba8b-71aa80ecdc80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa12fb7-ea5a-4c8d-9996-cf95c2204a02","keywords":null,"link":"/360/202023_konyv__fordulatos_elet_edward_carey_kicsi__madame_tussaud_eletenek_remiszto_es_csodalatos_regenye","timestamp":"2020. június. 06. 16:15","title":"A viaszbábuk királynőjének elbűvölő és bizarr története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez. A lengyel miniszterelnök azt reméli, néhány amerikai katonát hozzájuk csoportosítanak át.","shortLead":"A jelek szerint a német vezető politikusok is a sajtóból tudták meg, hogy Trump jelentős csapatkivonást tervez...","id":"20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac630c4-1845-417a-b963-7bf1798f220d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9f43d-c18c-4569-a48f-9decfbc6b701","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_A_nemet_kormanypartban_nagyon_nem_orulnek_hogy_Trump_kivon_10_ezer_katonat","timestamp":"2020. június. 06. 14:13","title":"A német kormánypártban nagyon nem örülnek, hogy Trump kivon 10 ezer katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","shortLead":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","id":"20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c38fee-3939-408f-bf92-ca04e22cd6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","timestamp":"2020. június. 07. 14:15","title":"Már meg is semmisítették a bajai társasház udvarán talált gránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443e952b-1e46-4e92-b09b-f0358f0522c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orosz kutatóknak sikerült géntechnikával úgy megváltoztatniuk dohánynövényeket, hogy azok adalékanyagok hozzáadása nélkül is szabad szemmel jól látható zöld fényt képesek sugározni. ","shortLead":"Orosz kutatóknak sikerült géntechnikával úgy megváltoztatniuk dohánynövényeket, hogy azok adalékanyagok hozzáadása...","id":"202023_biofenyek_ugye_vilagos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=443e952b-1e46-4e92-b09b-f0358f0522c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29183317-3d2c-44ea-a3a4-034f7e3d8fab","keywords":null,"link":"/360/202023_biofenyek_ugye_vilagos","timestamp":"2020. június. 07. 16:15","title":"Négy gént beültetnek, és máris magától világít a növény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","shortLead":"Több modellel bővült azon autók listája, amelyekre érvényesíthető a 2,5 milliós támogatás.","id":"20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418ceb26-9acc-447a-a195-2e68b76e9832","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_elektromos_autok_tamogatas_arcsokkentes","timestamp":"2020. június. 07. 18:35","title":"Újabb elektromos autók lettek olcsóbbak, hogy állami támogatással lehessen megvenni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","shortLead":"A NAV közbeszerzést ír ki az 1000 tonna veszélyes hulladék elszállítására.","id":"20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c87de989-1a7e-48be-9a17-db869182bc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dd0bc6-609c-46ae-8219-80006ba08eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek","timestamp":"2020. június. 07. 21:25","title":"Egy évtized után eltűnhet a veszélyes hulladék Kiskunhalasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is a járvány-helyzet.","shortLead":"A légitársaság vezetője ígéri, minden németet hazajuttatnak, aki velük indul nyaralni, akármit hozzon is...","id":"20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd04a713-8532-4e7c-bede-bc41e9a62dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200607_lufthansa_hazateresi_garancia","timestamp":"2020. június. 07. 19:25","title":"\"Hazatérési garanciát\" jelentett be a Lufthansa vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]