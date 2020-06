Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","shortLead":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","id":"20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b46d8-3932-43d7-94b3-f3e439464b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","timestamp":"2020. június. 09. 11:21","title":"Csak 100 km/h az elektromos Fiat Ducato végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte tájékozódni.","shortLead":"A hétvégén már nyugodtan elindulhatnak Horvátországba, igaz, a helyi járványügyi szabályokról érdemes előtte...","id":"20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3d0067-dbad-4067-a4c5-0315257d0f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_horvat_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 10. 10:37","title":"Péntektől megnyílik a magyar–horvát határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról beszélt, 10 kórházból hazaküldött beteget ápolt, közülük 9-en pár napon belül elhunytak. Az Országos Mentőszolgálat és egy másik magáncég is közölte, a videón szereplő nő nem dolgozik náluk. Korózs kitart amellett, hogy a videóval nincs baj, állítása szerint csak az Országos Mentőszolgálat érzékenysége miatt tették elérhetetlenné. ","shortLead":"Hétfő délután elérhetetlenné tette Korózs Lajos azt a videót, amelyen egy magát mentőápolóként bemutató nő arról...","id":"20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c6b110-83cb-416e-800b-3b05a3693f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_mszp_korozs_lajos_n_athina_mento_egeszsegugy_agyfelszabaditas","timestamp":"2020. június. 09. 10:56","title":"Korózs Lajos nem \"nyomozgatott\" a betegei haláláról nyilatkozó nő után, elhitt neki mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb","c_author":"Csányi Péter","category":"360","description":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez, egyre többen és többet fizetnek online vagy digitálisan. Az OTP ügyvezetője szerint mindez biztosan hatással lesz a járványt követő évekre, a digitalizáció minél gyorsabb terjesztésére, de a bankok ehhez jogi könnyítésekre is számítanak. A cikk a hvg360 Gondoljuk újra sorozatában jelenik meg.","shortLead":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém...","id":"20200610_Keszpenzgyilkos_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91465fe-8f30-4d5a-b477-f0c00651ab26","keywords":null,"link":"/360/20200610_Keszpenzgyilkos_virus","timestamp":"2020. június. 10. 07:00","title":"Csányi Péter: A koronavírus lehet a készpénz gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus játékszabályokat - nyilatkozta Ivan Krasztev bolgár politológus a Die Zeitnek.","shortLead":"Ha Magyarország részesülni szeretne az egységes piac előnyeiből, akkor köteles betartani a demokratikus...","id":"20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df002909-1848-4ec3-ae5e-0eb10aaced30","keywords":null,"link":"/360/20200610_Magyarorszag_szamara_kozeleg_az_igazsag_pillanata_az_EUban","timestamp":"2020. június. 10. 07:50","title":"Magyarország számára közeleg az igazság pillanata az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","shortLead":"A hétvégén kell számítani korlátozásokra.","id":"20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eec6b9-150f-430f-8c8f-ca11fea0785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Uj_villamospalya_epitese_miatt_roviditett_utvonalon_fog_jarni_a_2es_villamos","timestamp":"2020. június. 09. 18:10","title":"Rövidített útvonalon fog járni a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el szokásos szintet Budapesten. Országosan viszont lényegében az autóforgalom már ugyanott tart, mint a járvány miatti korlátozások előtt.","shortLead":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el...","id":"20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b729fb-37b9-452c-ae19-08202be05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:08","title":"A dugók már majdnem a régiek Budapesten és országosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony nemrég elhalasztotta a PlayStation 5-re érkező játékok bemutatóját, most viszont újabb időpontot tűzött ki.","shortLead":"A Sony nemrég elhalasztotta a PlayStation 5-re érkező játékok bemutatóját, most viszont újabb időpontot tűzött ki.","id":"20200608_sony_playstation_5_bemutato_ps5_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb48ea80-aa1f-4203-bdf4-bcfbc6964d16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_sony_playstation_5_bemutato_ps5_jatekok","timestamp":"2020. június. 08. 21:42","title":"Bemondta a Sony, mikor mutatja meg az első PlayStation 5-ös játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]