[{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be, Horvátországba komoly szállítmány érkezett Kínából.","shortLead":"Romániában a járványkórházakban akár fertőzött orvosok is dolgozhatnak, Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be...","id":"20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ff0d9-fc9a-49f4-9e59-8a0177b518f4","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_szlovenia_romania_horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:57","title":"Szlovéniában már lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre, a lelkészt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"Legfeljebb tíz ember lehetett volna egy helyen, ehhez képest százak mentek el egy háromórás istentiszteletre...","id":"20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802bd3ba-6bbe-479c-abeb-bf4c025c4609","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_florida_istentisztelet_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. március. 31. 06:17","title":"Letartóztattak egy floridai lelkészt, mert több száz embernek tartott istentiszteletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d9e0db-9b20-4207-afb2-ff68f865841b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Korábban dicsekedett a kormány a Magyarországra csábított külföldi – iráni, török, azeri, kazah és más – hallgatókkal, most járványügyi kockázatnak láttatja őket.","shortLead":"Korábban dicsekedett a kormány a Magyarországra csábított külföldi – iráni, török, azeri, kazah és más – hallgatókkal...","id":"20200329_Bunbakkepzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1d9e0db-9b20-4207-afb2-ff68f865841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f060f63-fe64-458e-b6b1-434f8de8fb16","keywords":null,"link":"/360/20200329_Bunbakkepzo","timestamp":"2020. március. 29. 14:00","title":"\"Sorosék\" kulákos diafilmje szépen rímel az iráni diákok bűnbakká tételére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és nagyon sok mindenben van hiányérzetünk. Ez utóbbiból az egyik legidegesítőbb és legkárosabb a mozgáshiány: gyűlik a stressz és gyűlnek a kilók, és az országos tiszti főorvos hiába mondja el kedvesen minden nap, hogy mozogjunk, mert a mozgás jót tesz, ez egyáltalán nem ilyen egyszerű. Éppen ezért megpróbáltunk erőt és ötleteket meríteni egymásból, és most megosztjuk, hogy mi hogyan próbáljuk meg mozgással megtölteni ezt a kényszerű leállást.","shortLead":"Két héttel a nagy emberkísérlet – úgy is mint tömeges home office – kezdete után nagyon sok mindenből elegünk van, és...","id":"20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154db307-edaf-4f85-819a-ec85b802cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba255144-4330-4101-830c-922ca00c973d","keywords":null,"link":"/elet/20200329_Ha_valakit_akkor_magamat_nem_hagyhatom_cserben","timestamp":"2020. március. 29. 20:00","title":"„Ha valakit, akkor magamat nem hagyhatom cserben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","shortLead":"A negyvenéves férfi gyerekei is koronavírusosak lettek, rajtuk gyorsan átment a fertőzés. ","id":"20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e213917-5349-4d1e-b658-1c11ceec0119","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_beteg_csalad_gyerek_raketa","timestamp":"2020. március. 29. 13:37","title":"\"Ezt a fájdalmat tényleg semmihez sem tudom hasonlítani\" - egy koronavíruson átesett férfi beszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","shortLead":"Az Ékszer TV általában karkötőket és nyakláncokat mutogat, most kézfertőtlenítőt tettek megvásárolhatóvá.","id":"20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c24fd2-1183-466b-aa36-b17eecb4b419","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_kezfertotlenito_atv_ekszer_tv","timestamp":"2020. március. 30. 16:06","title":"12 ezer forintért árultak kézfertőtlenítőt egy tévés reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni: mászkálni, felfedezni és másokkal kikapcsolódni – érvel a játékok mellett Peter Suderman, a The New York Times publicistája.","shortLead":"A videojátékok által teremtett világok alkalmat adnak arra, amit egy járvány idején nem nagyon lehet csinálni...","id":"20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc53ef-bcc2-4b16-aad1-8ef2c2886b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_videojatek_koronavirus_bezartsag_karanten_home_office_otthoni_munka","timestamp":"2020. március. 30. 13:03","title":"Nagyon unja már a bezártságot? Kezdjen el videojátékozni, sokkal jobban fogja magát érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed30ac9d-d897-4374-aad0-293123df7d64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be a dél-koreai hadsereg vezérkara, a japán védelmi minisztérium szerint valószínűleg ballisztikus rakétáról van szó.","shortLead":"Észak-Korea azonosítatlan lövedéket lőtt ki vasárnap az ország keleti partjáról a Japán-tenger irányába - jelentette be...","id":"20200329_EszakKorea_a_koronavirus_arnyekaban_ujabb_raketakiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed30ac9d-d897-4374-aad0-293123df7d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d5e12-ad43-495f-a957-df17e44b3143","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_EszakKorea_a_koronavirus_arnyekaban_ujabb_raketakiserlet","timestamp":"2020. március. 29. 09:47","title":"Észak-Korea a koronavírus árnyékában: újabb rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]