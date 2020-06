Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül talán ennek van a legnagyobb esélye arra, hogy valóság legyen belőle.","shortLead":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül...","id":"20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae96912-904d-48d5-91fa-a724056105e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Előkerült a Xiaomi egy régebbi telefonos szabadalma, a kamerával variáltak egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"Lehmann Kristóf","category":"gazdasag","description":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző írásra reagál. Vita.","shortLead":"Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a hvg.hu-n megjelent, az elmúlt tíz év gazdaságpolitikáját elemző...","id":"20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952ac14-d6dc-4e32-b130-6bc71b9c9077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Az_elmult_10_ev_gazdasagpolitikajarol__hogyan_valt_Magyarorszag_penzugyileg_valsagallova","timestamp":"2020. június. 09. 11:02","title":"Az elmúlt 10 év gazdaságpolitikájáról – ahogy a jegybankban látják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony nemrég elhalasztotta a PlayStation 5-re érkező játékok bemutatóját, most viszont újabb időpontot tűzött ki.","shortLead":"A Sony nemrég elhalasztotta a PlayStation 5-re érkező játékok bemutatóját, most viszont újabb időpontot tűzött ki.","id":"20200608_sony_playstation_5_bemutato_ps5_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d785174b-c4b3-4120-817a-24579cc2f19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb48ea80-aa1f-4203-bdf4-bcfbc6964d16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_sony_playstation_5_bemutato_ps5_jatekok","timestamp":"2020. június. 08. 21:42","title":"Bemondta a Sony, mikor mutatja meg az első PlayStation 5-ös játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták feltérképezni. ","shortLead":"Az új radartechnológiával a kutatók a 300 ezer négyzetméteres Falerii Novi teljes területét nagy felbontásban tudták...","id":"20200609_radar_falerii_novi_regesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6d886d1-cf53-4152-b05a-29819ea78003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cb031d-79dc-49c4-8649-58fdc125f6c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_radar_falerii_novi_regesz","timestamp":"2020. június. 09. 18:46","title":"Radarral tártak fel egy teljes római kori várost Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Celine Dion a Courage című világkörüli turnéját 2021 márciusától folytatja, Budapestre májusban érkezik.\r

\r

","shortLead":"Celine Dion a Courage című világkörüli turnéját 2021 márciusától folytatja, Budapestre májusban érkezik.\r

\r

","id":"20200610_Megis_felhangzik_a_Titanic_betetdala_Budapesten_kiderult_az_elmaradt_Celine_Dionkoncert_uj_datuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5203a9-841c-4a1a-9cd6-aeb0481c3dd9","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Megis_felhangzik_a_Titanic_betetdala_Budapesten_kiderult_az_elmaradt_Celine_Dionkoncert_uj_datuma","timestamp":"2020. június. 10. 16:24","title":"Mégis felhangzik a Titanic betétdala Budapesten: jövőre jön Celine Dion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","shortLead":"Nem éppen olcsó, de kétségtelenül sokkal egyedibb tőle az autó.","id":"20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=224f3f60-da28-4274-aedc-145ed27445ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23554bb-667e-4bff-9966-1f8275fdfb3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Kis_gyari_szarnyacskaval_meg_izgalmasabbak_a_kecskemeti_MercedesAMGk","timestamp":"2020. június. 09. 17:42","title":"Még izgalmasabbak lettek a kecskeméti Mercedes AMG-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","shortLead":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","id":"20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799fb052-0de0-4d57-b0be-48fae226e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","timestamp":"2020. június. 08. 19:56","title":"Újranyitnak a nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]