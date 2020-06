Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt – adta hírül kedden a Le Monde című újság.","shortLead":"Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók...","id":"20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019dd719-e432-4563-b742-7483ca950054","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Annyira_nincs_rajuk_kereslet_hogy_mar_a_kormany_segitseget_kerik_a_francia_maszkgyartok","timestamp":"2020. június. 09. 15:59","title":"Annyira nincs rájuk kereslet, hogy már a kormány segítségét kérik a francia maszkgyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb kiszivárogtatás viszont arra utal, időben fog megjelenni a Samsung rendszerint nyáron érkező csúcsszériájának idei modellje.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindent felforgatott, így nem meglepő, ha a techcégek is késleltetik eseményeiket. A legújabb...","id":"20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02595bf0-6a0e-4263-b95c-bd970a8d5ef8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_5","timestamp":"2020. június. 08. 16:33","title":"Mikor jön a Samsung idei legerősebb telefonja? Előkerült egy dátum a Galaxy Note20-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein Szalami keményvonalasnak számít a perzsa katonai vezetésben, karrierje felívelését Donald Trump egyik döntése hozta meg. ","shortLead":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein...","id":"202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aea9020-335f-457e-ada3-5a11cb507a00","keywords":null,"link":"/360/202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","timestamp":"2020. június. 09. 12:00","title":"A perzsa ostor, aki a nagyotmondások mestere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság költözik bele. Az egyik különösen hasznosnak tűnik.","shortLead":"A Microsoft-féle Your Phone alkalmazás eddig sem volt szegényes funkcionalitású program, de a jövőben még újdonság...","id":"20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8287395f-1398-4549-9fe1-b11039ef4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742b3b2a-e565-4e72-9d16-5f5574ed8a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_microsoft_windows_10_your_phone_alkalmazas_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. június. 08. 12:03","title":"Windowsos a gépe és androidos a telefonja? Remek új funkciókat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","shortLead":"Herman van Rompuy állítja, ő maga kérte a bölcsek tanácsának feloszlatását.","id":"20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e61931a-8d78-4a53-b574-512ff277cb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43200aa4-8bd1-4518-a63e-92f6a80c8899","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_donald_tusk_bolcsek_tanacsa_neppart_fidesz","timestamp":"2020. június. 09. 21:50","title":"Nem a néppárti elnök állította le a Fidesz értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A műegyetemi fejlesztésű zsebműhold eddig már 2000 mérést készített.","shortLead":"A műegyetemi fejlesztésű zsebműhold eddig már 2000 mérést készített.","id":"20200608_Magyar_kutatok_keszitettek_el_a_Fold_elso_elektroszmogterkepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3251c7-2798-42f6-b124-a65e7b10fcd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_Magyar_kutatok_keszitettek_el_a_Fold_elso_elektroszmogterkepet","timestamp":"2020. június. 08. 17:54","title":"Magyar kutatók készítették el a Föld első elektroszmog-térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","shortLead":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","id":"20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ebb2a4-833f-41dc-affa-25f94491ddc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 15:06","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]