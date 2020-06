Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88bc4b8e-34d1-48b7-a3e2-1b0c2c359c3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihasználnák Kínával szemben a koronavírus-járvány miatt kialakult bizalmatlanságot.","shortLead":"Kihasználnák Kínával szemben a koronavírus-járvány miatt kialakult bizalmatlanságot.","id":"20200612_India_kina_koronavirus_fagyasztottetel_keszetel_elelmiszeripar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88bc4b8e-34d1-48b7-a3e2-1b0c2c359c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaed2f3-fa96-45b7-b143-a6f5cdfc0b24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_India_kina_koronavirus_fagyasztottetel_keszetel_elelmiszeripar","timestamp":"2020. június. 12. 15:01","title":"India lefőzné Kínát a fagyasztott ételek piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","shortLead":"Budapest és a nagyvárosok fellélegezhetnek.","id":"20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38afd86-3548-4eaf-a324-5aa07550fa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Kulonleges_gazdasagi_ovezetek_megusszak_a_nagyvarosok_hogy_ugy_jarjanak_mint_a_God","timestamp":"2020. június. 11. 15:34","title":"Különleges gazdasági övezetek: megússzák a nagyvárosok, hogy úgy járjanak, mint a Göd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi készültséget továbbra is fenntartja a kormány, marad az operatív törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tiszti főorvos jogköreit – erősítette meg Orbán Viktor. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy az új fertőzöttek között két gyerek is van. ","shortLead":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi...","id":"20200612_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f25f73-2a37-41e9-928b-ee1397245cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 12. 11:18","title":"Müller Cecília: 11 éves az egyik új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac34ecc-8a7f-4078-9a23-413e46e9f713","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már a régi rómaiak és görögök is – másképp gondolták. Akkor kínos, barbár szokás volt a letérdelés, amelynek gazdag kultúrtörténelme van.\r

","shortLead":"Már a régi rómaiak és görögök is – másképp gondolták. Akkor kínos, barbár szokás volt a letérdelés, amelynek gazdag...","id":"20200612_Tiltakozas_jelkepe_is_lett_a_terdre_ereszkedes_Kaepernick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac34ecc-8a7f-4078-9a23-413e46e9f713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35be37c1-8531-4b24-81a1-8ac754dcaca6","keywords":null,"link":"/360/20200612_Tiltakozas_jelkepe_is_lett_a_terdre_ereszkedes_Kaepernick","timestamp":"2020. június. 12. 13:00","title":"Az alázat gesztusa és a tiltakozás jelképe mellett gyilkos fegyver is lett a térdelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5","c_author":"Jeffrey Sommers","category":"360","description":"George Floyd halála békés tüntetések és erőszakos zavargások viharát indította el az Egyesült Államokban. Az egész világ láthatta a videót, és szembesült ismét azzal, hogy az afroamerikaiak kimaradnak a nagy amerikai sztoriból, azaz a fejlődés narratívájából, amely szerint idővel minden egyre jobb lesz.","shortLead":"George Floyd halála békés tüntetések és erőszakos zavargások viharát indította el az Egyesült Államokban. Az egész...","id":"202024_amerikai_egyesult_rendorallamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5428d6-5a96-4e5f-832e-41649d53b277","keywords":null,"link":"/360/202024_amerikai_egyesult_rendorallamok","timestamp":"2020. június. 12. 17:00","title":"Jeffrey Sommers: Amerikai egyesült rendőrállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. ","shortLead":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük...","id":"20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1d36e-9cf3-41f0-a559-a8a4c3e06dab","keywords":null,"link":"/360/20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","timestamp":"2020. június. 13. 08:15","title":"Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni a mobilokon. A fejlesztés nemrég szabadalmat kapott az Egyesült Államok szabadalmi hivatalától (USPTO).","shortLead":"A magyar-belga-amerikai alapítású Thumba olyan billentyűzetet alkotott, amellyel valóban gyorsan lehet gépelni...","id":"20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43946ef5-e4b5-40e0-ad8d-e6a0300b9490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64feb1-27cc-4785-8bca-140be4b3564a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_startup_thumba_billentyuzet_gepeles_mobilon_szabadalom","timestamp":"2020. június. 12. 19:03","title":"Magyar startupé a világ leggyorsabb mobilos billentyűzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]