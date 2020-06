Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László író, aki Térey-ösztöndíjasként nem tudta távol tartani magát a szekértáborok küzdelmétől, de legújabb regényében, a Kései házasságban nem a politikát, hanem a szerelmet szedi ízekre.","shortLead":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László...","id":"202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00dbe8a-1be2-4ef0-bc90-3f283881b60e","keywords":null,"link":"/360/202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","timestamp":"2020. június. 14. 16:00","title":"Szilasi László: „Akkor szóljanak, ha ódát írok a Viktort köszöntő fekete könyvbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is nőtt. Ugyanakkor a bevásárlóturizmus elmaradását ők is megérzik. Az még kérdés, hogy az outletekre is igaz lesz-e az a megállapítás, miszerint semmi nem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt.","shortLead":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is...","id":"20200614_premier_outlet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356af39a-4f43-4637-aef8-80b0629903a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_premier_outlet_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 11:00","title":"Az outletek népszerűségével a koronavírus sem tud mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a világból eltűnjön a koronavírus – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Kemenesi Gábor virológus. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa – aki a Koronavírus Kutató Akciócsoportnak is tagja – a járványügyi védekezésről úgy fogalmazott: most füstöl az avar, de ha lazul a figyelem, leéghet az erdő. Ezért bármilyen nehéz, most nem javasolja a horvátországi nyaralást. ","shortLead":"Vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a világból eltűnjön a koronavírus – mondta a hvg.hu-nak adott...","id":"20200615_Kemenesi_Gabor_virologus_interju_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09e85649-8396-4538-93e5-0f4af212f2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ca0d42-c6f1-49c5-bea5-3ffcd9dfa3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Kemenesi_Gabor_virologus_interju_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 12:25","title":"Kemenesi Gábor virológus: Ne most menjünk Horvátországba nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","id":"20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeee89a1-1e46-4395-801f-63918819fa11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. június. 15. 11:38","title":"Szerdán dönt a kormány az időseknek fenntartott vásárlási idősávról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német egyesítés folyamatát végigkísérő sorozatunk, az \"Eljött a paradicsom\" soron következő epizódja – 1990. június 12.","shortLead":"Terroristabújtatási történetek közben nagypolitika Berlinben: bomlik a Varsói Szerződés, vihar a parlamentben. A német...","id":"20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea889eb5-e7b8-497f-9f89-8bc21d1b5332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc433d-7176-417c-8ffc-3c17c4c7e2bc","keywords":null,"link":"/360/20200613_RAF_Varsoi_Szerzodes_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_5","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Amikor a Stasi NSZK-s terroristát küldött a szovjet atomkutatóba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki vasárnapra.","shortLead":"A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében. Zivatar és felhőszakadás...","id":"20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4762063e-fa9b-49b8-a94c-b52ea1436301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56defa6e-de2a-4f17-9013-074b1bd28c88","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Kidolt_fak_leszakadt_faagak_HajduBiharban_Vasarnap_sem_lesz_jobb","timestamp":"2020. június. 13. 20:05","title":"Kidőlt fák, leszakadt faágak Hajdú-Biharban – vasárnap sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","shortLead":"Három kacsa köszönheti az életét a brit nőnek.","id":"20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ad51b-73a6-4cea-9d68-7b4dddb9ff52","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Vett_egy_doboz_kacsatojast_es_otthon_kikoltotte","timestamp":"2020. június. 14. 12:38","title":"Egy brit nő vett egy doboz kacsatojást, és otthon kiköltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És ez mindenhol így van és így lesz. Az Egyesült Államokban is, a magyar iskolákban is.","shortLead":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És...","id":"20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30c724-eb77-4744-aac0-1d5bc9740a43","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","timestamp":"2020. június. 15. 09:17","title":"Gyarmathy Éva: Erőszak kontra szakértelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]