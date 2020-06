Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","shortLead":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","id":"20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c760d-b1cf-4541-a5eb-870b81087e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. június. 15. 09:46","title":"Megvan Szabó Kimmel Tamás utóda a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","shortLead":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","id":"20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9543f214-f397-4bfb-8a6f-57e48a027239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","timestamp":"2020. június. 15. 13:10","title":"Hiába a koronavírus, a britek és az EU még mindig a brexit miatt vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tisztogatás, vasalódeszka, uborkadiplomácia, főkurátorok, hídvita.\r

