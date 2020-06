Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista hitelcsapdába került.","shortLead":"A humorista hitelcsapdába került.","id":"20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf76fe-222a-46e4-be5f-0e58b7e319c7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","timestamp":"2020. június. 15. 11:44","title":"Eladta a házát, albérletbe költözött Maksa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nikola Mitrović jól van a klubja szerint. A balesetért a kisbusz sofőrjét okolják, aki komoly sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Nikola Mitrović jól van a klubja szerint. A balesetért a kisbusz sofőrjét okolják, aki komoly sérüléseket szenvedett.","id":"20200615_sorokpolanyi_baleset_zte_Nikola_Mitrovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e9ba5-838a-454d-8b3a-63a1374e8462","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_sorokpolanyi_baleset_zte_Nikola_Mitrovic","timestamp":"2020. június. 15. 20:25","title":"Súlyos baleset részese lett a ZTE egy focistája, Audival tört össze egy mozgóboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","shortLead":"Drámai jelenetet örökített meg egy fedélzeti kamera.","id":"20200615_video_oz_lakokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f9e8a4-2fcc-4a6c-a25e-7413cc04365e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427c9b82-5671-4899-9a83-8db5922c24b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_oz_lakokocsi","timestamp":"2020. június. 15. 12:38","title":"Őz csapódott egy lakókocsiba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult az MKB szanálása, a bank mindent teljesített, amit az EU elvárt a 32 milliárd forintos állami támogatásért. ","shortLead":"Lezárult az MKB szanálása, a bank mindent teljesített, amit az EU elvárt a 32 milliárd forintos állami támogatásért. ","id":"20200615_Balog_Adam_mkb_szanalas_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a646d0ba-a06f-4c81-aa32-6b03bb9cb151","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Balog_Adam_mkb_szanalas_mnb","timestamp":"2020. június. 15. 16:33","title":"Az MKB lezárt egy fejezetet, és a gigabanki létre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"34 éves volt. ","shortLead":"34 éves volt. ","id":"20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdd9934-c60f-4577-828f-8af4f8768b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5e92ed-5b9c-4fe7-8061-e081863a9388","keywords":null,"link":"/kultura/20200614_Meghalt_Sushant_Singh_Rajput","timestamp":"2020. június. 14. 17:53","title":"Öngyilkos lett Susant Szing Radzsput bollywoodi filmsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt csütörtökön. Szombatra azután meggondolták magukat: inkább hazai munkavállalókat vesznek fel. Mi történt? ","shortLead":"531 munkás érkezik a lengyel Gliwicze városából Észak-Franciaországba – közölte a Peugeot vezetősége még múlt...","id":"20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24428a6c-a9d5-4774-98d9-0e780a2ced8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fede1bb6-13ef-4b9f-9fd1-5f7aedee284c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Elokerult_ismet_a_regi_kerdes_a_kulfoldi_es_olcsobb_munkas_vagy_a_dragabb_hazai_a_jobb","timestamp":"2020. június. 15. 12:10","title":"Előkerült ismét a régi kérdés: a külföldi és olcsóbb munkás, vagy a drágább hazai a jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","shortLead":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","id":"20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0c6de5-881d-473d-8f63-d687b4d1a1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","timestamp":"2020. június. 16. 06:09","title":"Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","shortLead":"Ismét munkában voltak a rendőrség kamerás civil autói, amelyek szabálytalankodókra vadásztak. ","id":"20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6263abf-becf-477a-8e1d-f4f739215d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9b43e8-a8e7-47bf-bc3c-c1631fd0630b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Korfogalomban_drifteles_es_szembol_a_rendorautoval","timestamp":"2020. június. 15. 08:58","title":"Elrontott driftelés és rossz oldalon érkező autó is feltűnik a legújabb rendőrségi válogatásvideóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]