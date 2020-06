Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","shortLead":"Megépülhet végre Mario háza, mindenki kedvenc vízvezeték-szerelője pedig megkeresheti Toad kincsét.\r

","id":"20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7661cd7e-30bd-4121-90fd-37c9e08ee8a1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_super_mario_lego_nintendo_teljes_keszlet","timestamp":"2020. június. 16. 17:28","title":"Szupererőt és új ellenségeket kap Super Mario a Legótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9807d98b-44a5-41cc-82ff-9b4b860691d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a Bullitt és a Shelby GT350 közötti rés betömésére hivatott. ","shortLead":"Az újdonság a Bullitt és a Shelby GT350 közötti rés betömésére hivatott. ","id":"20200618_megerkezett_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9807d98b-44a5-41cc-82ff-9b4b860691d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f8e552-ef53-450d-8811-eaaa69ba7093","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_megerkezett_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. június. 18. 06:41","title":"Megérkezett az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták, hogy az egyes országokban milyen lassú és milyen gyors a vezetékes, valamint a mobilos internet.","shortLead":"Magyarország is felkerült az egyik legnépszerűbb netes sebességmérő, a Speedtest májusi ranglistájába. Azt vizsgálták...","id":"20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10747b6b-0eb7-4c60-8624-0a84a347af55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_internetkapcsolat_savszelesseg_speedtest_kabelnet_mobilnet","timestamp":"2020. június. 16. 20:03","title":"Egy új vizsgálat szerint még Romániában is sokkal gyorsabb a net, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre kapnia a különleges égi jelenséget.","shortLead":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre...","id":"20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3277682-9fa1-4179-bfe8-35c6af14555f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Fotók: Vörös lidérceket fotóztak a viharban Szlovákia felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5","c_author":"Kovács Gábor, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba, magyar tőkével száll be globális üzletekbe, és magyar tőkét invesztál nemzetpolitikai céljainak megvalósításába – na és a hozzá közel álló gazdasági körök etetésére. ","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben: magyar tőkét visz ki a régiós gyáriparba...","id":"20200618_Portyaszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66860e2-aae1-4f69-9ce0-4b443f95ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a668aa6c-76f2-4fe3-9361-296c74f09e6d","keywords":null,"link":"/360/20200618_Portyaszolgalat","timestamp":"2020. június. 18. 07:00","title":"Orbán az oroszokkal, a törökökkel és fideszes őrkutyákkal gyarmatosítja Közép-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt gyulladáscsökkentő szer hatékonyan segít a súlyosan beteg koronavírusos embereken. A kezdeti stádiumra való szer, a favipiravir klinikai tesztje is gőzerővel zajlik, a szert annyira ígéretesnek tartják, hogy a hazai gyártása is elkezdődött. A klinikai teszt viszont csak ősszel indulhat – tudta meg a hvg.hu. Kiderült az is, a rendkívül hatékonynak tartott vérplazma-terápia sem segít mindenkin, itthon is meghalt öt olyan beteg, aki megkapta a készítményt. ","shortLead":"Tudományos áttörést hoztak brit kutatók a koronavírus elleni küzdelemben, mikor kiderítették, hogy egy 60 éve használt...","id":"20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=218b2552-02f9-46c9-b032-64a013635990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabfdff8-33fc-401c-82c5-698ebcf074a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_covid_gyogyszer_dexametazon_favipiravir_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 06:30","title":"Utak és tévutak – közülük kerülhet ki a koronavírusos betegek megmentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77540ab4-0fc5-4a8c-a4b0-d5065e8b068f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Egyes országokban technikai nehézségekkel, máshol adatvédelmi aggályokkal kell megküzdeniük a koronavírus terjedését az állampolgárok zsebéből lekövetni próbáló hatóságoknak. Németországban kedd reggel óta él a rendszer, melynek sikere szakértők szerint leginkább attól függ, hányan telepítik telefonjukra a koronás alkalmazást. A magyarországi VírusRadarnak egyelőre szabad szemmel alig látható felhasználói tábora van.","shortLead":"Egyes országokban technikai nehézségekkel, máshol adatvédelmi aggályokkal kell megküzdeniük a koronavírus terjedését...","id":"20200616_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kontaktkoveto_alkalmazas_hatekonysag_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77540ab4-0fc5-4a8c-a4b0-d5065e8b068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb7f2-b55f-4281-a602-4e6ba9f7e377","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kontaktkoveto_alkalmazas_hatekonysag_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 16. 12:13","title":"Németországban ma indul a nagy kísérlet: hány embernek kell telepíteni a kontaktkövető appot, hogy legyen értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]