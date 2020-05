Egészen pontosan hogyan járulnak hozzá az immunrendszer gyalogos haderejének számító T-limfociták ahhoz, miként reagál az emberi test a SARS-CoV-2 vírusra – ezt kutatják a Microsoft és az Adaptive biotechnológiai vállalat szakemberei. A kutatásokhoz vérre van szükségük, mégpedig koronavírusos betegek végére.

ImmuneRACE nevű tudományos programjukhoz most az Egyesült Államokban keresnek aktív fertőzötteket és a fertőzésből már kigyógyult embereket is, akik egy online űrlap kitöltésével jelentkezhetnek. Akit beválogatnak a kísérletbe, annak 50 dolláros ajándékkártyával fizetnek, majd akitől ténylegesen le is veszi a vért egy (otthonukba kivonuló) orvos, az újabb 50-50 dolláros kártyákat kap a négy levett ampullányi vélért. Így összesen 250 dollár, mintegy 82 ezer forint ütheti a segítőkész alanyok markát.

Az összeesküvés-elméletekben hívők szerint ez alighanem júdáspénz: fillérekért cserébe segítik hozzá a Microsoft társalapítóját világuralmi terveinek megvalósításához. Miközben Bill Gates alapítványán keresztül milliárdokkal járul hozzá sok más ügy megoldása mellett a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztéséhez is, a mindenféle tudományos alap nélkül vádaskodók szerint ezt azért teszi, mert a vakcinával chipet injekcióztatna minden emberbe, hogy aztán nyomon tudja követni őket. Hogy ez egészen pontosan miért is lenne jó neki, arról még nem olvastunk szakmagyarázatot.

Gates – aki nem mellesleg már évekkel ezelőtt figyelmeztetett a közelgő világjárványra nemrég egy hosszú bejegyzést tett közzé a blogján arról, mikor érkezhet a védőoltás és milyen hatással lehet majd életünkre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.