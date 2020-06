Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezüst-jodiddal szórták meg a felhőket Indonéziában, hogy a száraz évszakban hamarabb csapódjon ki a pára.","shortLead":"Ezüst-jodiddal szórták meg a felhőket Indonéziában, hogy a száraz évszakban hamarabb csapódjon ki a pára.","id":"20200618_erdotuz_nyar_szaraz_evszak_mesterseges_eso_ezust_jodid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ecd7fb-5e66-4bf1-a394-a6ab958be1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_erdotuz_nyar_szaraz_evszak_mesterseges_eso_ezust_jodid","timestamp":"2020. június. 18. 20:03","title":"Mesterséges esőt csináltak Indonéziában, hogy megelőzzék az erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben vásárolhatnak meg egy fizetős appot, és rövid időre ingyenesen ki is próbálhatják azt.","shortLead":"A Google néhány fejlesztővel már teszteli a Play áruház azon funkcióját, mellyel a felhasználók könnyebben...","id":"20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b8ee4f-9d53-47b9-b437-57fcf61f27f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_google_play_aruhaz_elofizetes_feliratkozas_fizetos_alkalmazas_kiprobalasa_ingyen_probaidoszak_trial","timestamp":"2020. június. 18. 18:03","title":"Bekerül egy új gomb a Play áruházba, a felhasználók és a fejlesztők is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","shortLead":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","id":"20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55336b39-c434-4137-a22f-b6f5a9be44f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 10:57","title":"Vezetni engedte 10 éves kislányát, majd levideózta a mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","shortLead":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","id":"20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dd7e94-5f40-4891-ac38-5b98873bcf7c","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","timestamp":"2020. június. 19. 13:50","title":"Rasszista tradíciót idéz a Colgate fogkrémjének csomagolása, felülvizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már kétszer is meghiúsult.","shortLead":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már...","id":"20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea9acb8-1609-46a5-96ec-771f1ee3e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","timestamp":"2020. június. 19. 13:24","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért nem tudott Rácz Zsófia találkozni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges, mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","shortLead":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges, mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","id":"20200618_mexikoi_viperagyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b1727-629e-4fd3-9b4e-644e44a30f11","keywords":null,"link":"/elet/20200618_mexikoi_viperagyik","timestamp":"2020. június. 18. 16:56","title":"Fára mászik, üreget ás, harapásától a lélegzetünk is eláll: mexikói viperagyík érkezett a Nyíregyházi Állatparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanév első féléves matricájával érvényesített magyar diákigazolványokkal maximum 2020. december 15-ig utazhatnak a diákok.","shortLead":"A tanév első féléves matricájával érvényesített magyar diákigazolványokkal maximum 2020. december 15-ig utazhatnak...","id":"20200618_veszelyhelyzet_egeszsegugyi_dolgozok_ingyenes_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3564b7f-1efc-440f-90d8-79606cb93387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3277150f-4a4d-420a-927e-68692bd8bdd6","keywords":null,"link":"/elet/20200618_veszelyhelyzet_egeszsegugyi_dolgozok_ingyenes_Budapest","timestamp":"2020. június. 18. 21:10","title":"Megszűnt a veszélyhelyzet, de az egészségügyi dolgozók még két hétig ingyenesen utazhatnak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]