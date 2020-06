Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","shortLead":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","id":"20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979359a9-0acf-4908-9851-82d3b982b638","keywords":null,"link":"/elet/20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 09:55","title":"Újra lehet 500 fősnél kisebb bulikat tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","shortLead":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","id":"20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f832356-ed99-40b8-a67b-95befdb95b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","timestamp":"2020. június. 18. 16:40","title":"Holtan találtak egy 26 éves férfit Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 85 évet élt.","id":"20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411080ae-a326-4ab6-bf96-b51fc12c5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd55ce-da4c-4f49-ad1d-7cdb27421e96","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Meghalt_Karpati_Gyorgy","timestamp":"2020. június. 17. 18:47","title":"Meghalt Kárpáti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit költenek náluk reklámra.","shortLead":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit...","id":"20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215031b-b28e-4c1d-8b46-2ff44b35bccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","timestamp":"2020. június. 17. 18:43","title":"A Facebook 4 millió szavazót taszigálna el az urnákig az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját megszerezve menekülni próbált, arccal előre futott, amikor rálőtt.","shortLead":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját...","id":"20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c052c1f-eca7-4867-9f62-307d501bc7bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","timestamp":"2020. június. 18. 07:49","title":"Szándékos emberölésért emeltek vádat a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy fekete férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket eltussolni.","shortLead":"Pénzmosással és korrupcióval vádolják Lamine Diackot, a vád szerint 3,45 millió euróért segített orosz doppingeseteket...","id":"20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee729736-704f-4141-8984-b784850c9bd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_Nemzetkozi_Atletikai_Szovetseg_korrupcio_penzmosas","timestamp":"2020. június. 17. 21:04","title":"Négy évre küldenék börtönbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség volt elnökét korrupció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A köztársasági elnök azt a jogszabályt is szignózta, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást...","id":"20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a485663e-5290-474d-b259-89191e37d03c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Ader_alairta_a_veszelyhelyzet_megszunteteserol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. június. 17. 15:04","title":"Áder aláírta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bfd0cb-1f1c-4d5a-a69c-450f4943619b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először keresztelték át a félkész bukaresti ortodox székesegyházat a Google-térképen, de most járt érte a bírság. ","shortLead":"Nem először keresztelték át a félkész bukaresti ortodox székesegyházat a Google-térképen, de most járt érte a bírság. ","id":"20200617_romania_google_butitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bfd0cb-1f1c-4d5a-a69c-450f4943619b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f13320-f78e-44de-9d35-a9a2e681c1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_romania_google_butitas","timestamp":"2020. június. 17. 17:42","title":"Megváltás helyett Butítás – Székesegyház átnevezéséért büntették a román Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]