Többféle, emberre nem veszélyes koronavírustörzset mutattak ki vietnami patkányhúsban amerikai és vietnami tudósok. A kimutatott törzsek különböznek a jelenlegi világjárványt okozó SARS CoV-2 vírustól, ám a tudósok hosszú ideje figyelmeztetnek arra, hogy a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.

A patkányhús bevett élelemforrás Vietnamban, rizsföldeken gyűjtik be őket, majd piacokra és éttermekbe szállítják, ahol leölik és elkészítik őket. A rágcsálókat - és más vadállatokat, köztük a sült - farmokon is tenyésztik. A kutatócsoport megfigyelte, hogy a piacoktól az éttermi asztalokig tartó láncban a vírusok száma megsokszorozódik és keveredhetnek is egymással, ez pedig a fogyasztók számára "maximális kockázatot jelent". A jelenlegi világjárványt okozó koronavírus eredetét a vadkereskedelemhez kötik, a vírus elődje denevérekben jelent meg és egy másik, egyelőre nem azonosított állatfaj közvetítésével került át az emberre.

A Wildlife Conservation Society (WCS) New York-i székhelyű állatvédő szervezet és vietnami szakértők közös tanulmánya a bioRxiv tudományos lap online kiadásában jelent meg, egyelőre szakértői lektorálás előtt. A kutatók élelmi célra eladott patkányokat vizsgáltak, de más fajokra, cibetekre, tobzoskákra is érvényesek lehetnek az eredmények, mert ezeket is nagy számban vadásszák, szállítják és árusítják.

"Noha a talált vírusok emberre nem veszélyesek, megmutatják, hogy ezek a körülmények hogy növelik a kórokozók számát" - mondta el Sarah Olson, a szervezet munkatársa, a kutatás egyik vezetője. A kutatók 70 vietnami helyszínen vettek mintákat még 2013 és 2014 között, hat ismert koronavírust mutattak ki bennük. Az ellátási láncban folyamatosan nőtt a vírusos minták száma: a farmokon hat százalék, a kereskedőknél 21, a nagy piacokon 32,

az éttermekben már 56 százalék volt.

Természetes élőhelyükön a patkányok 0-2 százalékánál találtak vírust.

