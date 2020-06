Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","shortLead":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","id":"20200619_veronai_buszbaleset_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fac65a-fae5-4700-9719-5ba4e264cdf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_veronai_buszbaleset_itelet","timestamp":"2020. június. 19. 14:42","title":"A legsúlyosabb büntetést kapta a magyar sofőr a veronai buszbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és elmeséljük, milyen volt, egyszersmind visszatekintünk az új albumhoz vezető út fontosabb állomásaira.","shortLead":"Az idén 79 éves Bob Dylan nyolc év szünet után jelentkezett új dalokat tartalmazó nagylemezzel. Meghallgattuk és...","id":"20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365c0259-efbe-4a3c-b0ad-5eed499d8f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb2dc45-e017-450e-9f13-434c4b703b49","keywords":null,"link":"/360/20200620_Bob_Dylan_uj_lemez_album_Rough_and_Rowdy_Ways_2020","timestamp":"2020. június. 20. 12:30","title":"Bob Dylan új lemeze tökéletes filmzene a 2020-as évhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","shortLead":"Leáldozóban volt az iparág csillaga, most mégis rekordbevételre és profitra számíthatnak a gyártók.","id":"20200619_plexi_iparag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99055329-b356-44ab-95ac-637a94b45756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a72a897-a981-42ed-ab44-0f257099ebdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_plexi_iparag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 19. 17:06","title":"A koronavírus menthette meg a plexigyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat is lehet zúzni náluk.","shortLead":"A családi vállalkozás újfajta módon hasznosítja újra az autóalkatrészeket, feszültség levezetésképp pedig autóroncsokat...","id":"20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe837d7-364e-44a5-8c5b-aab20b5c1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916359-bff3-4cfc-9318-4de4dc36760c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_legzsakokbol_biztonsagi_ovekbol_keszit_divatcikkeket_egy_magyar_ceg","timestamp":"2020. június. 20. 06:41","title":"Légzsákokból, biztonsági övekből készít divatcikkeket egy magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha elkapja a koronavírust.","shortLead":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha...","id":"20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8019f5-b529-4e94-99a5-7a8fa752aca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","timestamp":"2020. június. 20. 12:03","title":"Mitől függ, kinél súlyos a betegség? Vérből kimutatható lehet a koronavírus-fertőzés kimenetele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ae9aa-ad22-4807-ad2f-c7b0b874d92f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Manapság több informatikus kell egy autógyártónak mint gépészmérnök. ","shortLead":"Manapság több informatikus kell egy autógyártónak mint gépészmérnök. ","id":"20200620_ITcegge_valik_kicsit_a_Volkswagen_sajat_szoftverceget_inditott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ae9aa-ad22-4807-ad2f-c7b0b874d92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011897aa-4833-45aa-9e45-b5bcc2324b5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200620_ITcegge_valik_kicsit_a_Volkswagen_sajat_szoftverceget_inditott","timestamp":"2020. június. 20. 09:12","title":"IT céggé válik kicsit a Volkswagen, saját szoftvercéget indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","shortLead":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","id":"20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e498fb57-c60c-450e-8530-20cedc7132cf","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","timestamp":"2020. június. 19. 13:48","title":"Megható meglepetés tanároktól: oklevéllel jutalmazták a szülőket a karanténoktatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]