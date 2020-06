Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","shortLead":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","id":"20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0cb72b-1fdc-437a-8602-a5202c2df1a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","timestamp":"2020. június. 22. 07:59","title":"25 éves a Toyota, amiről nem a hibridség, hanem a Hummer jut eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett az első szünidei hétvégére váró vendéglátósoknak. A jelek szerint a közönség is kicserélődött, a fizetőképes vendégek még nem jelentek meg a tónál.","shortLead":"A szokásosnál kevesebb turistával indult a balatoni szezon idén, a koronavírus mellett az időjárás sem kedvezett...","id":"20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c38370f9-3096-4399-91b6-0c4f9892923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933bb72e-3232-4ab9-8507-53a1e3b64f70","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Eladtam_egy_kolat_negy_szivoszallal__siralmasan_indul_a_balatoni_szezon","timestamp":"2020. június. 23. 06:30","title":"\"Eladtam egy kólát, négy szívószállal\" – még nincs, aki költsön a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt Kertész Vilmosának ismerete nélkül is vicces, de a magyar felhasználók külföldi társaiknál még jobban szórakozhatnak rajta.","shortLead":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt...","id":"20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e96c2-857b-48e1-ac04-95d0fe83b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","timestamp":"2020. június. 22. 11:03","title":"350 ezer ember rajong Vili bácsiért Twitteren úgy, hogy azt sem tudják, ki ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban, védőfelszerelésben izzadnak az emberek.","shortLead":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban...","id":"20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970849a0-bb07-470c-9b55-86063594e4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 10:38","title":"Az USA-ban már működik az első Covid-konditerem – szokni kell a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","shortLead":"Magyarországon ő volt az első koronavírus-fertőzött, akin császármetszést hajtottak végre.\r

","id":"20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48e0a08-4de6-4428-be43-3964f29216fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_koronavirus_jarvany_szules_csaszarmetszes_kismama_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. június. 23. 09:01","title":"Koronavírusos kismama szült a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","shortLead":"Karácsony Gergelyék véletlenül egy egész népes vasárnap délelőtti tüntetést hoztak össze.","id":"20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6424b5-cd8e-4414-8781-71b20e5f7506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fb3cb-a1fc-44ee-9ec8-7802e5ec49c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Nem_fogadjuk_el_a_budapestiek_adoztatasat","timestamp":"2020. június. 21. 13:35","title":"\"Nem fogadjuk el a budapestiek adóztatását!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]