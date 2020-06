Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"775edd51-980e-4557-840f-aa73cc8e1ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező 80 éves volt.","shortLead":"A filmrendező 80 éves volt.","id":"20200622_meghalt_joel_schumacher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775edd51-980e-4557-840f-aa73cc8e1ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e175574-edcb-4f7c-ba74-af7fe552b7ae","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_meghalt_joel_schumacher","timestamp":"2020. június. 22. 20:30","title":"Meghalt Joel Schumacher, a Mindörökké Batman rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","shortLead":"Milliárdos osztalékot vehetett ki cégéből a Karmelita kolostort felújító Confector Mérnökiroda Kft. tulajdonosa.\r

\r

","id":"20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8931ec-4222-4f13-a7cc-58acc573a069","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_budai_Var_Karmelita_kolostor_Confector","timestamp":"2020. június. 22. 11:53","title":"Családi körben renoválják a budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","shortLead":"Jelentős mérföldkőhöz érkezett az óceánok mélyének részletes feltérképezésére létrehozott Seabed 2030 projekt.","id":"20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bde085b-5bf4-4ff5-9f34-deb629e34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c179d10-d2b4-4489-b38e-050e9ad7a7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_seabed_2030_ocean_topografia_terkep","timestamp":"2020. június. 22. 13:03","title":"Kevesebbet tudunk a földi óceánok mélyéről, mint a Mars felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","shortLead":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","id":"20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42826fd-4130-44eb-9803-6c3cc9ce6455","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","timestamp":"2020. június. 23. 07:34","title":"Nincs jobb, úgyhogy hosszabbít az állam a Magyar Postával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig mellette tüntettek vasárnap Brazília-szerte.","shortLead":"Jair Bolsonaro elnök a kezdetektől ellenezte a lezárásokat, a gazdaság érdekeit hangoztatva. Mind ellene, mind pedig...","id":"20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3e1a29-2196-4882-a173-9e34504efaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fb85cc-24c6-4c43-ba81-0ab6c3ceb246","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_brazilia_koronavirus_50_ezer_halott","timestamp":"2020. június. 22. 21:10","title":"Egymillió felett a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában, már 50 ezernél többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]