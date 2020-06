Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Kepler-programot leállították, az adatelemzés továbbra is zajlik. A tudósok nemrég új és izgalmas híreket osztottak meg.","shortLead":"Bár a Kepler-programot leállították, az adatelemzés továbbra is zajlik. A tudósok nemrég új és izgalmas híreket...","id":"20200623_galaxis_tejutrendszer_fold_szeru_bolygo_kepler_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e026815e-03a8-4924-ae49-38536d7522d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cec2de-256f-40be-af27-1202d30c22cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_galaxis_tejutrendszer_fold_szeru_bolygo_kepler_program","timestamp":"2020. június. 23. 14:03","title":"Milliárdnyi Föld-szerű bolygót rejthet a galaxisunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","shortLead":"Drukkerek egy csoportja kibérelt egy kisrepülőt, hogy üzenjen a rasszizmus ellen kiálló klubnak.","id":"20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69692117-5cc6-48e4-b1b5-05086799de70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65196711-0057-483e-b780-29a4290a3c58","keywords":null,"link":"/elet/20200623_burnley_manchester_city_white_lives_matter_premier_league","timestamp":"2020. június. 23. 12:58","title":"Repülőgép vontatta molinóval okoztak botrányt a Burnley meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","shortLead":"Az uraságnak nem tetszik a tükör, ha nem görbe.","id":"20200623_Tota_W_Index_jobbra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dc24c2-6a11-4d9c-b7dd-7cdf269ff996","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Tota_W_Index_jobbra","timestamp":"2020. június. 23. 10:11","title":"Tóta W.: Index jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","shortLead":"Turisták nincsenek, akik béreljék őket, de a cégnek más miatt is fájhat a feje.","id":"20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb5723e-4da8-4e2e-837e-c61b7e73f75a","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_nav_vegrehajtas_lime_szamla_eroller","timestamp":"2020. június. 22. 16:58","title":"Végrehajtást indított a NAV az utcákra visszatérő Lime ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","shortLead":"Pusztay András azonnali hatállyal távozott. Tudomásunk szerint a főszerkesztőt nem váltották le. ","id":"20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94da33a-0efa-4a73-85c4-e95fe8f4e9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d451c-c599-421a-a6a8-71442ccda18c","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Lemondott_az_Index_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. június. 23. 14:40","title":"Lemondott az Index vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok vonzóbbá teszik majd a tesztalanyokat.","shortLead":"A kutatókat már csak azért is meglepte ez, mert korábbi eredmények alapján arra számítottak, hogy a háziállatok...","id":"20200622_macskas_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e693b-fbf9-4e86-a233-da28141ff383","keywords":null,"link":"/elet/20200622_macskas_ferfiak","timestamp":"2020. június. 22. 17:38","title":"Férfiatlannak tartják a macskás férfiakat az amerikai nők egy friss kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","shortLead":"A zenész azért kampányol, hogy a brit iskolákban ne legyen kötelező a hús a menzákon.","id":"20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52869ba0-e64f-4bcf-9754-072298baabe7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Paul_McCartney_hadat_uzent_a_husos_menuknek","timestamp":"2020. június. 23. 09:17","title":"Paul McCartney hadat üzent a húsos menüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]