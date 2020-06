Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem lenne drága a barack, ha nem fagyna el a fele. Márpedig ebben az évben is ez tizedeli a termést, a beruházást pedig nehezen tudják kigazdálkodni a kistermelők. 2020. június. 24. 15:00 Túl sokba kerülne, hogy olcsóbb legyen a magyar gyümölcs A felmelegedés már végzett a Déli-Alpok harmadával, a kisebb gleccserek szinte biztosan eltűnnek. 2020. június. 24. 12:41 Évente annyi jég olvad el az új-zélandi gleccserekből, ami az egész országnak elég lenne A Play áruház kínálatát továbbra sem érik el a Huawei új mobiljainak használói, csak a gyártó saját, AppGallery nevű alkalmazásboltjába feltöltött programokat. A Huawei most azon van, egy új keresővel több forrást is bevonjon. 2020. június. 24. 17:03 Új keresőt tesz itthoni telefonjaira is a Huawei, azt ígérik, ez minden appot megtalál A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben. 2020. június. 24. 16:30 Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt ","shortLead":"Djumbah már jól van. ","id":"20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3478b213-19cb-4f85-a75e-ba084f238943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a3485b-f254-4cd2-8f5f-b3f651515abb","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Gorilla_mutet_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2020. június. 24. 15:11","title":"Életmentő műtétet hajtottak végre a nyíregyházi gorillán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d712764-87f7-4829-b767-8c532671471c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot.\r

Valamikor úgyis véget ért volna a fosszilis tüzelőanyagok iránti igény növekedése, ám a Boston Consulting Group legújabb elemzése szerint a járvány okozta válság több mint egy évtizeddel felgyorsíthatta a folyamatot. 2020. június. 24. 16:15 Lehet, hogy a válság után sem tér vissza a korábbi szintre a fosszilis energiahordozók fogyasztása