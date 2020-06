Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","shortLead":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","id":"20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69e491-b065-44a7-9851-2e22a963d378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","timestamp":"2020. június. 24. 14:43","title":"Kiszáll a fényképezőgép-gyártásból az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","shortLead":"Az MTA szakembereinek felfedezése segíthet enyhíteni a Parkinson-kórban szenvedők tüneteit is.","id":"20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b49123-7c40-4604-82c7-4c07726d760d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_Magyar_kutatok_tanulmany_demencia_Alzheimerkor_","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Magyar kutatók tanulmánya új irányokat nyithat a demencia és az Alzheimer-kór kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint 30-szor annyit költöttek erre. A magyar kormány kommunikációjából ez persze nem derül ki, ezért nőhetett Orbán Viktor népszerűsége. Arról nem beszélve, hogy kedvenc üzleti körei persze most sem jártak rosszul.","shortLead":"A csőd szélére jutott cégek, a munkájukat vesztő tízezrek nemigen kaptak segítséget, a németek GDP-arányosan több mint...","id":"202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae4b8bd-3f7e-4a15-a38a-c3cc0de99b14","keywords":null,"link":"/360/202026__veszelyhelyzet_utan__adatok_agazdasagrol__frusztralo_felelem__vesztegnyar","timestamp":"2020. június. 25. 07:00","title":"Jócskán megkopasztotta járvány sújtotta polgárait az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","shortLead":"Jair Bolsonaro több politikai rendezvényen sem tartotta be a kötelező előírást.","id":"20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041f0c7-350b-4ae9-b92e-b2b16df7a0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Penzbirsag_brazil_elnok_szajmaszk","timestamp":"2020. június. 23. 21:49","title":"Pénzbírságot kap a brazil elnök, ha nem visel szájmaszkot nyilvános helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","shortLead":"Majdnem az összes európai uniós tagországban nőtt az innovációs tevékenység.","id":"20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01f3239-d552-4ce8-8124-3fe866bbb89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1906b37f-8241-405e-98bf-86774f091009","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Mersekelt_innovatorok_kozott_ragadt_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 23. 20:16","title":"A legrosszabbak között szerepel Magyarország az uniós innovációs ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun, melyből megtudhatunk egyet s mást a nyunyóka szóról is.","shortLead":"Meleg férfiak kapcsolatairól szól Nádasdy Ádám szelíd humorral és finom iróniával megírt műve, a Szakállas Neptun...","id":"202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300c645f-1c83-43c4-a1b5-15e885a44924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130d418e-3ef4-4835-8645-8e682596be03","keywords":null,"link":"/360/202026_konyv__nyunyoka_es_kocsog_nadasdy_adam_aszakallas_neptun","timestamp":"2020. június. 25. 12:00","title":"„Nagy szerző nagy szerelmes könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]